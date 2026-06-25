Il maxi yacht dello sceicco Al Thani in Italia: il super prezzo

Il lussuoso maxi yacht dello sceicco Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar ed ex primo ministro, è stato avvistato nelle acque di Capri

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Un lussuoso yacht ha attirato l’attenzione nelle acque di Capri e in questo caso si tratta del panfilo di Al Thani, sceicco appartenente alla famiglia reale del Qatar. Una presenza che non è passata inosservata, soprattutto in una località abituata ad accogliere ogni estate celebrità per diversi motivi. La notizia, infatti, riaccende l’interesse intorno alla famiglia del Qatar, già protagonista dei media per un’altra operazione di grande rilievo, ovvero l’acquisto di Villa Certosa, la storica residenza sarda di Silvio Berlusconi.

Il lussuoso yacht dello sceicco Al Thani avvistato a Capri

Il nome dello yacht avvistato a Capri è Al Mirqab, uno dei super yacht privati più noti al mondo. L’imbarcazione è associata a Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, figura di primo piano della politica e della finanza qatariota. Nato a Doha nel 1959, Hamad bin Jassim è stato ministro degli Esteri del Qatar per oltre vent’anni e primo ministro dal 2007 al 2013. Conosciuto anche con le iniziali HBJ, è considerato uno degli uomini più influenti del Paese.

‘Sky TG24’, che ha riportato la notizia, rivela anche che l’Al Mirqab è uno degli yacht più lussuosi al mondo. Lungo circa 133 metri, costruito in Germania e varato nella seconda metà degli anni Duemila, lo yacht rientra nella categoria dei grandi motor yacht privati. Secondo le informazioni condivise, può ospitare fino a 24 ospiti e ha a disposizione anche cinema, piscina, eliporto e ambienti pensati per accogliere un numero elevato di membri dell’equipaggio. ‘Ansa’ rivela che l’imbarcazione avrebbe un valore stimato di oltre i 250-300 milioni di euro.

A Capri, la sua presenza ha inevitabilmente attirato l’attenzione. L’isola è da sempre una delle destinazioni italiane più amate dal turismo internazionale di fascia alta, ma alcuni arrivi possono attirare l’attenzione più di altri. In questo caso sia le caratteristiche e le dimensioni dell’imbarcazione ma anche il profilo dei proprietari.

La famiglia Al Thani e l’acquisto di Villa Certosa in Sardegna

Il legame tra la famiglia Al Thani e l’Italia non è solo legato alle vacanze della famiglia qatariota nel nostro paese. Negli ultimi giorni, infatti, il nome Al Thani è tornato sulle pagine dei nostri giornali per la cessione di Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. Pare che gli eredi dell’ex presidente del Consiglio abbiano accettato un’offerta per la vendita della proprietà a una società collegata proprio alla famiglia degli Al Thani.

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, in Costa Smeralda, ed è una delle dimore più note d’Italia. Per anni è stata il rifugio estivo di Berlusconi, ma anche il teatro di incontri politici, vertici informali e ospiti internazionali. La villa è diventata famosa non solo per il suo valore immobiliare, ma per ciò che ha rappresentato nella storia pubblica e privata dell’ex premier.

Nel tempo Villa Certosa è diventata un luogo di potere, relazioni e incontri. La proprietà si estende su circa 120 ettari e, secondo le ricostruzioni circolate, comprende oltre cento stanze, piscine, giardini, un anfiteatro, un’area con piante esotiche e persino una grotta artificiale per l’accesso dal mare. La cifra indicata dai media per l’operazione si aggira intorno ai 350 milioni di euro, ma i dettagli non sono ancora stati confermati.