Maxi file al mercatino dell'usato di viale Somalia per gli arredi e gli oggetti provenienti direttamente da Villa Gucci a Roma: i migliori affari

Successo enorme per gli oggetti provenienti da Villa Gucci a Roma messi in vendita al mercatino dell’usato di viale Somalia: maxi fila per accaparrarsi i tesori usciti dalle stanze della dimora romana della famiglia di stilisti fiorentini.

Arredi di Villa Gucci in vendita al mercatino: i migliori affari

Come riportato da ‘Repubblica’, la Tripolina in pelle marchiata Gucci è stata venduta a 600 euro, mentre la fondina per pistola con il simbolo del brand di moda è andata via per circa 250 euro. Prezzo molto più alto per il contenitore in pelle a forma di bottiglione con all’interno una raccolta di dischi: 2.000 euro.

La Tripolina, ha raccontato Roberto Iacovone, il titolare del mercatino scelto per vendere gli oggetti d’arredo di Villa Gucci, è una vera rarità: “Non esiste in commercio – ha sottolineato – è stata una delle cose che ha spiazzato anche noi, perché era difficile darle un valore”.

La parte più consistente dei lotti arrivati in viale Somalia direttamente da Villa Gucci, è composta da arredi di epoche e stili differenti, che spaziano dal moderno al classico, passando per l’inglese e l’austriaco. In vendita ci sono sono sedie, tavoli, credenze, poltrone e divani, mobili spesso caratterizzati da forme e lavorazioni diverse tra loro, per un assortimento che rispecchia al meglio la varietà degli ambienti della residenza romana dei Gucci.

Non mancano i capi d’abbigliamento come diverse felpe colorate da circa 300 euro e uno splendido divano da 1.000 euro, oltre a molte scatole che non sono state ancora aperte, cravatte da sistemare e mobili a cui bisogna dare una valutazione. E sono spuntati anche degli album fotografici che probabilmente sono legati all’apertura del negozio di Gucci in via del Corso, la principale arteria commerciale e pedonale del Centro Storico di Roma.

Tutti in fila per gli arredi di Villa Gucci

La notizia degli arredi di Villa Gucci in vendita al mercatino dell’usato ha avuto una grande risonanza mediatica e ha finito per aumentare il numero di curiosi che già da giorni affollavano il punto vendita di viale Somalia.

Su ‘Repubblica’ è intervenuto Roberto Iacovone, il titolare del mercatino che ha raccontato il forte interesse nei confronti degli oggetti della dimora di via della Camilluccia: “A un certo punto, intorno all’ora di pranzo, migliaia di persone hanno riempito il negozio – ha spiegato Iacovone – si è creato un flusso incontenibile. Faticavo a muovermi nel mare di persone, non facevo in tempo a stampare i prezzi e attaccarli agli oggetti che già venivano presi e venduti”.

Il caos è durato fino a dopo l’orario della chiusura, con molti clienti rimasti all’interno del negozio alle 19.30 e altrettanti tornati anche all’indomani in cerca di un affare tra la merce ancora disponibile in vendita.

Lo stesso titolare del mercatino ha raccontato che tutto era cominciato domenica 25 ottobre con l’arrivo del primo carico proveniente da Villa Gucci in via della Camilluccia, la dimora romana della famiglia di stilisti fiorentini. A contattare il titolare del mercatino dell’usato è stata la casa d’aste che aveva curato la vendita dei beni della villa, oltre 1.500 metri quadrati di arredi e oggetti.