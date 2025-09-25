A Milano, in zona Brera, ha da poco aperto un nuovo ristorante francese che sta avendo molto successo pur proponendo nel menu un solo piatto speciale

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Milano è una città che non smette mai di sorprendere quando si parla di cucina e nuove aperture. Tra ristoranti stellati, trattorie tradizionali, bistrot e idee sperimentali, il capoluogo lombardo continua a espandere la sua offerta. In questo scenario, la novità che sta facendo parlare molto è l’apertura di La Rue, un locale che propone una formula semplice: un solo piatto in menu, l’entrecôte di manzo. Il locale ha aperto da pochissimo ma ci sono già lunghe file di milanesi e turisti che vogliono provare questo format che riduce la scelta al minimo e punta sulla qualità e sull’esperienza.

La Rue: il nuovo ristorante con un solo piatto

Il ristorante La Rue nasce dall’idea di proporre un’esperienza gastronomica essenziale di qualità. In un’epoca in cui i menu si fanno sempre più ampi e variegati, qui la filosofia è esattamente l’opposto: concentrare l’attenzione su un piatto iconico della cucina francese. L’idea, che richiama lo storico ristorante parigino Le Relais de l’Entrecôte, è arrivata a Milano in Corso Garibaldi, nel cuore pulsante del quartiere Brera.

In una città in cui sono molte le nuove aperture di nomi famosi, come Salt Bae e il Twiga di Del Vecchio, La Rue si presenta con un concept diverso. La proposta di un menu unico sembra aver incuriosito molti. Le lunghe code all’ingresso che si sono formate sin dal giorno dell’inaugurazione testimoniano il desiderio di provare un’esperienza nuova.

Il pasto comincia con una semplice insalata verde con noci e vinaigrette, fresca e leggera, perfetta per aprire l’appetito. Poi arriva la portata principale. A questo punto i clienti devono prendere l’unica vera decisione che si può fare in questo ristorante: la cottura della carne. L’entrecôte di manzo, tagliata sottilmente e servita con una salsa segreta, è accompagnata da patatine fritte artigianali croccanti, dorate e illimitate.

Una seconda porzione della carne viene servita più tardi, per garantire che sia sempre alla giusta temperatura. Il prezzo è fisso: 35 euro, comprensivo di acqua microfiltrata e coperto, mentre dolci e bevande restano a parte. Anche la lista dei dessert, infatti, è ben fornita e comprende diversi dolci tipici come tiramisù, mousse al cioccolato e torta della nonna.

Dove si trova La Rue e da dove nasce l’ispirazione

La Rue si trova in Corso Garibaldi 79, in una delle zone più vive e cosmopolite di Milano. Proprio accanto si trovano i ruderi della chiesa di Santa Febronia, una struttura sconsacrata e colpita dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il progetto è stato reso possibile da un gruppo di investitori immobiliari che hanno creduto fortemente nell’idea e che puntano a replicare il format in altre città.

Il risultato è un locale che rievoca le atmosfere delle brasserie francesi: piastrelle a terra, tonalità calde, velluti e dettagli vintage. Come già accennato, l’ispirazione arriva dal celebre Le Relais de l’Entrecôte, ristorante parigino fondato nel 1959 da Paul Gineste de Saurs. A distanza di oltre sessant’anni, quel format resta immutato: un solo piatto, servito con la stessa formula, che ha conquistato generazioni di clienti a Parigi, Ginevra e Zurigo.

Come spiega ‘Milano Today’, La Rue di Milano non ha legami diretti con il brand francese, ma trae spunto da quello, adattando l’offerta al gusto italiano. Il successo che, per ora, La Rue sta suscitando a Milano dimostra che a volte la semplicità paga.