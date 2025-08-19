Matrimonio da sogno per Logan Paul che nella cornice del lago di Como ha sposato la modella Nina Agdal e i festeggiamenti sono durati ben 72 ore

Il lago di Como è da sempre sinonimo di bellezza, eleganza e romanticismo. Con le sue acque circondate dalle montagne, le ville storiche e i giardini fioriti, è diventato negli ultimi decenni una delle mete più ambite per i matrimoni da sogno. Non è un caso che celebrità da ogni parte del mondo scelgano questo angolo d’Italia per acquistare ville, programmare soggiorni romantici o addirittura per celebrare le loro nozze.

A confermare questa fama in questi giorni ci ha pensato Logan Paul, star del web e del wrestling WWE, che ha scelto proprio Cernobbio come cornice del suo matrimonio. La star si è sposata con la modella danese Nina Agdal. Le nozze, celebrate il 15 agosto 2025, hanno trasformato Villa d’Este e le rive del lago in un evento da favola.

Un matrimonio da favola: 72 ore di festa sul Lago di Como

Reso celebre agli americani da George Clooney, che qui possiede da anni Villa Oleandra, il lago di Como è ora una meta molto ambita. Molti sono i personaggi internazionali che si sono innamorati di questo luogo come Rihanna e Taylor Swift, che si dice vogliano acquistare casa qui. Alla lista si aggiunge anche Logan Paul che qui ha celebrato le nozze.

Il matrimonio tra Logan Paul e Nina Agdal non è stato soltanto una cerimonia elegante, ma una vera e propria festa durata oltre 72 ore. Un week-end intero di festeggiamenti, musica, balli e momenti indimenticabili che hanno reso Ferragosto 2025 ancora più speciale per gli ospiti e per la coppia stessa. Nei giorni precedenti alla cerimonia, Logan e Nina sono stati avvistati nuotare nelle acque del lago e a godersi momenti di relax tra natura e panorami del lago.

Per loro questo è un luogo speciale dato che proprio due anni fa lo stesso Lago di Como era stato il teatro della proposta di matrimonio. Qui Logan si era inginocchiato davanti alla modella, chiedendole di sposarlo con il lago come sfondo romantico. Tornare al lago di Como per celebrare le nozze è stato dunque un modo per rendere ancora più significativo il loro percorso.

La cerimonia si è svolta nei giardini di Villa d’Este, tra scenografie naturali e decorazioni eleganti. A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza della loro figlia Esmé, nata poco prima delle nozze. Tra gli invitati non poteva mancare Jake Paul, fratello minore dello sposo e noto pugile, accompagnato dalla fidanzata Jutta Leerdam.

L’evento ha confermato ancora una volta come il Lago di Como sia una delle location più iconiche al mondo per matrimoni ed eventi di alto livello e spesso molto esclusivi.

Per Logan Paul, gli appuntamenti importanti quest’estate non finiscono qui: il 31 agosto 2025 tornerà sul ring per affrontare John Cena a “Clash in Paris”, uno degli incontri più attesi del calendario WWE (World Wrestling Entertainment).

Chi sono Logan Paul e Nina Agdal

Logan Paul, 30 anni, è uno dei personaggi più discussi e seguiti degli ultimi anni. Nato come YouTuber, Logan è diventato poi anche una star del Wrestling. La sua presenza nella WWE gli ha garantito una nuova popolarità e un nuovo pubblico. La celebrità ha, inoltre, recitato in ruoli minori in diverse serie televisive americane.

Nina Agdal, 33 anni, è invece una modella danese di fama internazionale. Conosciuta per le sue collaborazioni con brand prestigiosi e per essere apparsa su riviste famose. La coppia si è conosciuta nel 2022 e da allora ha vissuto una storia d’amore intensa, culminata nella proposta di matrimonio proprio sul Lago di Como e ora nelle nozze da favola celebrate nello stesso scenario.