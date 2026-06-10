Matrimonio Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni: c'è la location

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono pronti per il loro grande giorno: scopriamo insieme qual è la location scelta per celebrare il matrimonio

Manca pochissimo al fatidico “sì”, e ormai è tutto pronto: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni stanno per convolare a nozze, pochi mesi dopo lo spettacolare annuncio di matrimonio arrivato via Instagram, che aveva fatto sognare tutti i loro fan. Ma dove si svolgerà la cerimonia? Fino a questo momento, i dettagli non erano mai stati svelati. Ora spunta un’indiscrezione che finalmente fa luce sulle nozze tanto attese: scopriamo quale sarà la location del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni.

La location del matrimonio di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

La data è ormai fissata da tempo e si avvicina a grandi passi: Tommaso Paradiso e la sua fidanzata Carolina Sansoni si sposano sabato 13 giugno 2026. Se finora la coppia era riuscita a tenere segreta la location delle nozze, a pochissimi giorni dal lieto evento arriva la notizia. Come riporta Adnkronos, secondo alcune fonti vicine al cantante romano, i due avrebbero scelto la Toscana per fare da sfondo al loro grande giorno. In particolare, il matrimonio si terrà nel piccolo borgo di Capalbio, nota località turistica balneare situata in provincia di Grosseto, su una collina da cui si gode di una splendida vista sul mar Tirreno.

Stando alle indiscrezioni, la cerimonia religiosa verrà celebrata dal parroco del paese, don Marcello Serio. Cuore delle nozze sarà la pieve di San Nicola, graziosa chiesetta medievale che si affaccia sulla piazza del centro storico di Capalbio, proprio di fronte alla Rocca Aldobrandesca. La pieve, le cui origini risalgono al XII secolo, è custode di alcune splendide opere d’arte di gran pregio, tra le quali diversi affreschi di scuola umbro-senese databili al periodo rinascimentale. Un luogo perfetto per giurarsi amore eterno, davanti ai tanti ospiti che sono attesi nel borgo per il fine settimana.

Tommaso Paradiso e i dettagli delle nozze

Lui è un cantante di successo, lei si occupa di comunicazione digitale ed è fondatrice della sua azienda Talk in Pills: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, entrambi romani, stanno insieme dal 2017 e sono già genitori della piccola Anna, nata ad aprile 2025. Da tempo c’era nell’aria profumo di fiori d’arancio, e proprio all’inizio del 2026 il cantante aveva rivelato ai fan di essere pronto a compiere il grande passo. All’annuncio delle nozze, mentre Paradiso era impegnato al Festival di Sanremo con la sua canzone “I Romantici”, ha fatto seguito una conferma dolcissima: lui e Carolina hanno condiviso un video in cui, sulle note di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, ballano indicando l’anulare – e su quello della Sansoni si poteva notare un vistoso anello di fidanzamento.

Il matrimonio, i cui preparativi sono rimasti per tutto questo tempo ben lontani dal gossip, si terrà sabato 13 giugno 2026 a Capalbio: nel piccolo borgo della Maremma Grossetana sono già attesi moltissimi invitati, tra parenti, amici e colleghi. Ci saranno anche diversi ospiti vip, tra cui Coez e Franco126. Per il resto, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno deciso di mantenere il massimo riserbo. I due futuri sposi, da sempre amanti della loro privacy, si preparano per il grande giorno – ormai quasi arrivato – senza luci dei riflettori puntate addosso.