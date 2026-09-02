Matrimonio show Me contro Te: la polemica biglietti e la diretta

Si avvicina la grande data: il 5 settembre 2026 si terrà il matrimonio show dei Me contro Te, e si riaccendono le polemiche sui biglietti e sulla diretta

C’è gran fermento per quello che si prospetta come uno degli eventi più curiosi dell’anno: il matrimonio dei Me contro Te, organizzato in modo tale da trasformarsi in uno show dedicato ai fan della coppia. Gli youtuber siciliani Luigi Calagna e Sofia Scalia – in arte Luì e Sofì – hanno rapidamente raggiunto il successo con il loro format destinato ai più piccini e oggi sono talmente famosi da aver deciso di sposarsi in diretta. I due saranno protagonisti di uno spettacolo straordinario che si terrà il 5 settembre 2026 presso l’Unipol Dome di Milano, e ovviamente non sono mancate le polemiche, principalmente sulla scelta di vivere un momento intimo davanti a migliaia di persone e sul costo dei biglietti per assistere allo show.

I biglietti per il matrimonio dei Me contro Te e le polemiche

“Il nostro matrimonio sarà reale. Ma sarà anche lo spettacolo più grande e ambizioso che abbiamo mai fatto“: così raccontano Luì e Sofì sui loro profili social, come riporta la “Repubblica”. L’attesa è ormai alle stelle ed è già partito il conto alla rovescia. Domenica 5 settembre 2026, l’Unipol Dome di Milano accenderà i riflettori su una giovane coppia di innamorati che pronuncerà il fatidico sì davanti a migliaia di spettatori. Le nozze saranno un vero e proprio spettacolo, dal titolo “Me contro Te. The Wedding – Lo Show”, con tanto di biglietti in vendita per poter assistere al grande evento.

Ci sono ancora diversi posti disponibili, come si può notare su TicketOne – la piattaforma che si occupa di gestire la vendita dei biglietti. Quelli più economici (48 euro) sono ovviamente andati tutti esauriti nel giro di pochissimo tempo, ma nelle altre fasce di prezzo si possono trovare alcune occasioni interessanti. Si va dai 54 euro del settore Price Level 6 agli 84 euro del settore Price Level 2, e a quanto pare sono disponibili anche numerose poltrone nelle ultime file della platea (a partire da 96,60 euro) e una manciata di poltronissime da 103,50 euro. In aggiunta al prezzo del biglietto, si può acquistare l’upgrade Meet&Greet da 250 euro, il quale consente – ad un minore di 16 anni e al suo accompagnatore – di incontrare Luì e Sofì prima del matrimonio e di ottenere del merchandising esclusivo.

La scelta di vivere il proprio “grande giorno” come uno spettacolo aperto ai fan aveva già suscitato molte polemiche: i Me contro Te avevano annunciato il loro matrimonio un anno fa, dopo aver rimandato più volte in attesa del momento giusto. E sin dall’inizio avevano rivelato di avere in mente un evento incredibile al quale avrebbero partecipato anche i loro follower. C’è chi non apprezza l’idea di esibire un momento così intimo davanti al grande pubblico, ma anche chi critica l’aver monetizzato le nozze mettendo in vendita i biglietti per assistere allo show.

Dove vedere il matrimonio dei Me contro Te in diretta

La risposta di Luì e Sofì non si è fatta attendere: se da una parte hanno già spiegato di voler condividere questo grande momento con i loro fan, rinunciando a qualsivoglia forma di privacy durante le nozze, i due youtuber hanno deciso di “aprire le porte” dello show anche a tutti coloro che non possono acquistare il biglietto. Come annunciato dalla coppia, infatti, il matrimonio sarà trasmesso in diretta sul canale Twitch dei Me contro Te. Basterà iscriversi e abbonarsi al canale e accedervi il 5 settembre, a partire dalle ore 17:00, per poter assistere allo spettacolo.