Matrimonio Giorgia Cardinaletti: svelata la location

Mancano pochissimi giorni al matrimonio di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis: scopriamo qual è la location scelta per le nozze e tutti gli altri dettagli

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La stagione autunnale si apre con un matrimonio molto atteso: si tratta del grande giorno di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, che si preparano a suggellare il loro amore. Nonostante la notorietà, entrambi sono riusciti a mantenere la loro relazione lontana dalle luci dei riflettori, e anche sulle nozze sono emersi pochi dettagli. Finalmente, ad un passo dalla cerimonia, è arrivata una notizia succulenta: ecco le location presso cui si terranno il rito religioso e i festeggiamenti.

La location delle nozze di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Pochi giorni separano Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis dal lieto evento: sabato 10 ottobre 2026, la coppia convolerà a nozze. Proprio come la data, mai svelata prima di questo momento, anche la location è sempre stata top secret. Ora, ad un passo dal grande giorno, il “Resto del Carlino” offre un’indiscrezione che ha già mandato in visibilio i fan. Pare infatti che il matrimonio si celebrerà a Fabriano, piccola cittadina in provincia di Ancona, dove la Cardinaletti è nata e cresciuta.

Entrando un po’ nel dettaglio, il rito religioso dovrebbe tenersi alle ore 16:00 presso la Cattedrale di San Venanzio, celebrato da Don Antonio Ivan Esposito: la location non è casuale, dal momento che la chiesa si trova proprio a due passi dalla casa in cui vive la famiglia di Giorgia. Dopo la funzione, gli sposi offriranno il loro ricevimento nuziale presso il Marchese del Grillo, hotel 4 stelle immerso tra le campagne dell’entroterra anconetano.

L’antica dimora, costruita nella seconda metà del ‘700 per volere del nobile marchigiano Onofrio del Grillo, ha fatto da sfondo ad alcune scene del film “Il marchese del Grillo”, capolavoro di Mario Monicelli interpretato da Alberto Sordi nel 1981. Ormai da tempo la residenza è stata trasformata in un elegante relais che, nonostante i lavori di ristrutturazione, conserva ancora il suo antico fascino. E ora si prepara ad accogliere gli ospiti che interverranno al matrimonio di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis.

Tutti i dettagli del matrimonio di Giorgia Cardinaletti

Svelate finalmente la data e la location delle nozze, tutti gli altri dettagli restano avvolti nel mistero. Nessun indizio è ancora emerso, ad esempio, sulla lista degli ospiti, tra i quali sicuramente ci saranno alcuni volti noti della televisione italiana. D’altra parte Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, ha sempre cercato di tenere la sua relazione lontana dalle luci dei riflettori. Sono davvero molte le indiscrezioni che si sono susseguite nel corso dei mesi, da quando è giunta al termine la sua storia d’amore con Cesare Cremonini.

Pare che la Cardinaletti abbia iniziato a frequentare il collega del “Messaggero” Francesco Bechis, figlio del giornalista Franco Bechis, appena un anno fa. La conferma ufficiale, tuttavia, è arrivata solamente nel gennaio 2026, quando il settimanale “Chi” ha pubblicato la loro prima foto di coppia. I due sono riusciti a mantenere il massimo riserbo sul loro amore, sebbene voci insistenti sul matrimonio abbiano iniziato a circolare quando, a giugno 2026, Giorgia ha sfoggiato un bellissimo anello. E ora il grande giorno è arrivato: tra poco i due innamorati saranno marito e moglie, coronando il loro sogno d’amore nella splendida cornice di Fabriano.