Sui social sono comparse foto che ritraggono Zendaya insieme a Tom Holland sul lago di Como da appena sposati, ma sono immagini ricreate con l'AI

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Negli ultimi giorni un’immagine ha fatto rapidamente il giro dei social: ritraggono Zendaya e Tom Holland, apparentemente appena sposati sul suggestivo sfondo del Lago di Como. Dietro queste immagini diventate virali, però, si nasconde una sorpresa dato che non si tratta di foto reali, ma di contenuti generati con l’intelligenza artificiale. Gli scatti sono, infatti, il risultato di elaborazioni digitali create da un utente sui social, che ha immaginato il matrimonio per una delle coppie più amate di Hollywood.

Le foto social generate con AI di Zendaya e Tom Holland

Le immagini condivise online dal profilo Instagram ‘heroemaniaco’ mostrano Zendaya e Tom Holland felici, vestiti in abiti da matrimonio e con il lago alle spalle. La location del carosello di foto è quella del Lago di Como che da anni è una delle più amate al mondo dai vip. Le rive del Lario ospitano, infatti, alcune delle ville più prestigiose d’Italia, spesso scelte da star di Hollywood, imprenditori e personaggi dello spettacolo per celebrare matrimoni esclusivi.

Tra le cerimonie più famose celebrate sul lago c’è stata anche quella del cantante John Legend con la modella Chrissy Teigen ma anche quella di Paul Logan. Logan ha sposato la modella Nina Agdal e i festeggiamenti sono durati ben 72 ore. Il Lago di Como continua, infatti, a essere una delle destinazioni più richieste per eventi esclusivi. Ville storiche, paesaggi spettacolari e un’atmosfera romantica rendono questa zona davvero ambita.

Nel suo post ‘heroemaniaco’ ci ha tenuto a spiegare che le immagini della coppia sposata sono state generate dall’intelligenza artificiale. Il suo obiettivo era condividere la notizia che Zendaya e Tom si sono in realtà sposati in gran segreto. Nella descrizione delle foto viene ripercorsa anche la storia della coppia. Inoltre, viene sottolineato come i due siano una coppia molto riservata.

Zendaya e Tom Holland: chi sono e la storia della coppia

Al di là delle immagini create con AI, Zendaya e Tom Holland sono realmente una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo internazionale. I due si sono conosciuti sul set dei film dedicati all’universo Marvel, in particolare nella saga cinematografica di Spider-Man.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, attrice e cantante statunitense, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovane. Dopo il successo come star Disney, è diventata una delle attrici più richieste di Hollywood. Il suo talento è stato consacrato dalla serie televisiva Euphoria, grazie alla quale ha conquistato diversi premi internazionali, tra cui gli Emmy. Parallelamente Zendaya è diventata anche un’icona della moda.

Tom Holland, invece, è un attore britannico che ha raggiunto la fama globale interpretando Spider-Man nei film Marvel. Oltre al successo nel grande schermo Holland ha partecipato anche al musical teatrale Billy Elliot, dove ha interpretato il giovane protagonista. La relazione tra Zendaya e Tom Holland è diventata pubblica dopo anni di amicizia e collaborazione professionale.

Negli ultimi mesi sono circolate voci su un possibile matrimonio segreto della coppia, alimentate anche da alcune apparizioni dell’attrice con una fede d’oro al dito. Ora pare che la notizia sia confermata anche se la coppia avrebbe voluto tenere riservato anche questo momento.