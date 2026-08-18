I matrimoni vip in Italia più costosi, da Bezos a Briatore

Da Jeff Bezos a Flavio Briatore, passando per Dua Lipa e George Clooney: quali sono state i matrimoni vip più costosi celebrati nel nostro Paese

Per il matrimonio si sa, non si bada a spese, ma quando a convolare a nozze sono due personaggi famosi, le cerimonie diventano ancora più sfarzose e in alcuni casi costosissime.

Negli ultimi anni sono stati tante le celebrità, italiane ma anche straniere, che hanno scelto il nostro Paese per sposarsi: ripercorriamo le tappe dei matrimoni vip più costosi.

Quali sono stati i matrimoni vip più costosi in Italia

Uno dei matrimoni più recenti è quello che di Dua Lipa con Callum Turner: i due, dopo la cerimonia andata in scena in Inghilterra, hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze, con tre giorni di festeggiamenti a Bagheria.

Come riportato da ‘Leggo’, l’evento siciliano sarebbe costato circa 1,5 milioni di euro; raggiante come sempre la sposa che ha indossato un abito Chanel Haute Couture confezionato a mano.

Per quanto sia stato costoso e sfarzoso il matrimonio di Dua Lipa che ha poi trascorso anche la luna di miele in Italia, non c’è paragone con quello di Jeff Bezos e Lauren Sanchez celebrato a Venezia.

Per le nozze blindatissime del numero uno di Amazon, la spesa sostenuta si aggirerebbe tra i 40 e i 48 milioni di euro. Un matrimonio che è stato un vero e proprio evento mondano, con ospiti vip arrivati in laguna da ogni parte del mondo.

Sempre a Venezia, qualche anno prima, nel 2014, si celebrarono le nozze di una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo: George Clooney e Amal Alamuddin. La scelta dell’Italia fu semplice per l’attore che è legatissimo al nostro Paese, dove ha acquistato da anni la splendida Villa Oleandra sul lago di Como. Le cronache del tempo parlarono di nozze da 4 milioni di euro per Clooney e Amal.

Le nozze dei vip italiani

Parlando di celebrità italiane, fu molto seguito il matrimonio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, celebrato nel 2008 a Roma: secondo ‘Leggo’, le nozze costarono oltre 2 milioni di euro tra cerimonia e party.

Dieci anni dopo, in piena era social, il matrimonio dell’anno fu sicuramente quello di Chiara Ferragni e Fedez celebrato nel 2018: nozze seguitissime sui social, dove i due hanno milioni di follower.

Il matrimonio dei Ferragnez andò in scena a Noto, in Sicilia, stessa regione che ha visto convolare a nozze la giornalista Diletta Leotta e il portiere tedesco Loris Karius: il menu del banchetto per gli invitati sarebbe costato oltre 1.500 euro a persona.

Restando in tema calcistico, di recente a convolare a nozze è stato il portiere della Nazionale italiana e del Manchester City Gianluigi Donnarumma con Alessia Elefante: la cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Giorgio Martire in Puglia, situata nel centro storico, mentre per il banchetto la scelta è ricaduta su una location esclusiva immersa tra gli ulivi secolari di Savelletri.

A breve, inoltre, in Italia ci sarà un altro matrimonio vip, quello tra Damiano David dei Maneskin e Dave Cameron: quest’ultima ha dichiarato apertamente che le nozze saranno celebrate nel nostro Paese, ma la località resta ancora top secret, anche se non mancano rumors al riguardo.