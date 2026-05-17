Matrimoni 2026, quanto costa sposarsi in Italia e quali sono i costi in aumento per ricevimenti, abiti e i servizi richiesti dagli sposi italiani

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Il matrimonio continua a rappresentare uno dei momenti più importanti per molte coppie italiane, ma nel 2026 organizzare una cerimonia sembra richiedere budget sempre più alti.

Quali sono i costi medi di un matrimonio nel 2026

Secondo una recente indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e riportata su ‘Il Messaggero’, il costo medio di un matrimonio in Italia ha raggiunto quota 13.721 euro, cifra che comprende le principali voci legate alla cerimonia e al ricevimento e che può aumentare sensibilmente in base alla location scelta, al numero degli invitati o al tipo di servizi richiesti dagli sposi.

Le spese più consistenti riguarderebbero il ricevimento e l’allestimento; il catering incide in maniera importante sul budget complessivo, con prezzi compresi mediamente tra 150 e 250 euro per invitato.

A questa voce si aggiungono gli allestimenti floreali, che in alcuni casi supererevvero i 9mila euro, soprattutto per matrimoni organizzati in ville storiche o location particolarmente richieste.

Anche gli abiti continuano a rappresentare una parte significativa della spesa. Per lo sposo il costo dell’abito si è collocato tra 700 e 3mila euro, mentre per la sposa il prezzo ha oscillato tra 500 e 8mila euro, a seconda del marchio, del modello e della sartoria scelta; alle spese per l’abbigliamento si sommano accessori, scarpe e servizi beauty, con cifre che incidono ulteriormente sul conto finale.

Tra i servizi più richiesti rimangono centrali anche il fotografo e l’intrattenimento musicale. Per un servizio fotografico professionale molte coppie prevedono un budget tra 1.500 e 2.500 euro, mentre band e dj comportano costi variabili tra 800 e 3mila euro.

Anche la torta nuziale ha un peso importante, con prezzi compresi tra 200 e 1.500 euro in base alla lavorazione e al numero degli ospiti.

Come si legge su ‘Il Messaggero’, Andrea Bettinzoli, wedding planner della Chapeau Consulting, spiega: “Sposarsi oggi ha costi oggettivamente importanti e molte coppie preferiscono dilazionare la spesa per evitare rinunce”.

Le soluzioni per pagare le nozze nel 2026

L’aumento dei costi sembrerebbe modificare anche le abitudini delle coppie italiane. L’analisi condotta su oltre 500mila richieste di finanziamento gestite tra maggio 2025 e aprile 2026 da Facile.it e Prestiti.it ha mostrato una crescita delle domande di prestiti destinati alle nozze. In media, le coppie hanno richiesto circa 8.800 euro, con piani di rimborso distribuiti nell’arco di cinque anni e rate mensili attorno ai 175 euro.

I dati evidenziano anche un cambiamento nell’identikit degli sposi ed è stato rilevato che l’età media di chi ha richiesto un finanziamento è salita da 39 a 43 anni, confermando una tendenza già osservata negli ultimi anni, ovvero che molte coppie hanno deciso di rimandare il matrimonio per risparmiare soldi e raggiungere una maggiore stabilità economica o consolidare il proprio percorso lavorativo prima di affrontare una spesa così importante.

Accanto a chi sceglie il prestito, aumentano anche le strategie per contenere il budget senza rinunciare a una cerimonia curata. Alcune coppie riducono il numero degli invitati, altre preferiscono matrimoni fuori stagione o ricevimenti in giorni feriali, soluzioni che permettono spesso di ottenere prezzi più contenuti da parte delle location e dei fornitori.

Bettinzoli sottolinea anche che “È possibile risparmiare razionalizzando alcuni costi condivisibili tra più coppie che si sposano lo stesso giorno e nello stesso luogo, come le decorazioni floreali, e scegliendo con un professionista fornitori con il miglior rapporto qualità-prezzo”.