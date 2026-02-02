Durante l'ultima puntata di Masterchef lo chef Locatelli ha fatto una clamorosa gaffe sui mufloni in Sardegna che sta facendo molto discutere

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Masterchef è uno dei programmi televisivi di cucina più seguiti in Italia. Nel corso degli anni il talent show ha costruito una reputazione solidissima, grazie anche alla popolarità dei suoi giudici, che sono chef di lunga carriera diventati volti familiari per milioni di telespettatori. Tra questi spicca senza dubbio Giorgio Locatelli, chef di fama internazionale. Proprio lui, però, è finito al centro delle polemiche dopo una clamorosa gaffe andata in onda durante l’ultima puntata di MasterChef Italia, trasmessa giovedì 29 gennaio 2026.

La gaffe di Locatelli sui mufloni in Sardegna

La puntata del 29 gennaio di MasterChef Italia, il programma di cucina più amato nel nostro paese, era ambientata in Sardegna, in particolare a Cagliari. Prima ancora di cucinare, però, gli aspiranti chef sono stati messi alla prova con alcune domande di cultura generale dedicate alla Sardegna. Un momento pensato per alleggerire la tensione, ma che si è trasformato in uno dei passaggi più discussi dell’intera stagione. Tra i quesiti proposti, infatti, uno ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico.

Chef Locatelli ha chiesto ad un concorrente se il muflone fosse l’animale più diffuso sull’isola. Alla risposta negativa è arrivata la correzione di Locatelli, che ha giudicato l’affermazione errata. Da lì è esploso il caso. Sui social e tra gli spettatori più attenti, la dichiarazione è apparsa come una vera e propria gaffe. Il muflone, infatti, è sì uno dei simboli faunistici della Sardegna, ma non è affatto la specie numericamente più presente.

Si tratta di un mammifero selvatico appartenente alla famiglia dei Bovidi, considerato uno dei più antichi antenati delle pecore domestiche. È un animale protetto, che vive prevalentemente nelle zone montuose e interne, e la cui popolazione è relativamente contenuta. Le stime più accreditate parlano di qualche migliaio di esemplari, un numero esiguo se confrontato con altre specie presenti sull’isola, come gli ovini o i cinghiali che sono di gran lunga più diffusi.

MasterChef 15, tra sfide e nuove eliminazioni

Questa 15° edizione di MasterChef Italia, in onda dall’11 dicembre 2025 su Sky Uno, è composta da 12 puntate e 24 episodi con la finale prevista per giovedì 26 febbraio 2026. La produzione è sempre di Endemol Shine e il programma si può seguire anche sulle piattaforme Now e Sky Go. Tra sfide culinarie ed emozioni forti, questa stagione si conferma una delle più discusse degli ultimi anni. La puntata di giovedì 29 gennaio, ad esempio, come già detto, si è conclusa con due eliminazioni.

Al di là della gaffe di Locatelli, questa puntata è stata anche ricca di momenti cruciali per il percorso dei concorrenti. La serata comprendeva un Pressure Test con una prova tecnica di alto livello dedicata alla pasticceria. Ospiti speciali erano il Maestro pasticcere Iginio Massari e la figlia Debora che hanno richiesto la realizzazione della Saint Honoré alla milanese. La sfida ha portato alla prima eliminazione della serata: Iolanda.

La seconda parte dell’episodio si è spostata all’aperto, con la tradizionale prova in esterna a Cagliari. A guidare le squadre sono stati Teo e Carlotta, chiamati a gestire non solo la cucina ma anche il lavoro di squadra. Poi è entrato in scena lo chef Cesare Battisti, che ha sottoposto i concorrenti a una prova tecnica e psicologicamente impegnativa che ha visto l’eliminazione di Irene. La serata è stata segnata anche da momenti emotivi intensi dato che non sono mancati accese discussioni tra concorrenti e momenti di difficoltà personale.