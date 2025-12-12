Masterchef 2025, location esterne: c'è anche lo Juventus Stadium
di
Al via la nuova stagione di Masterchef, il talent show culinario che ogni anno tiene milioni di spettatori incollati alla tv: nella 15esima stagione i giudici saranno nuovamente Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Trapelate le prime indiscrezioni relative alle location per le prove esterne.
