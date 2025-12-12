Questo sito contribuisce all’audience di

Masterchef 2025, location esterne: c'è anche lo Juventus Stadium

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Al via la nuova stagione di Masterchef, il talent show culinario che ogni anno tiene milioni di spettatori incollati alla tv: nella 15esima stagione i giudici saranno nuovamente Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Trapelate le prime indiscrezioni relative alle location per le prove esterne.

