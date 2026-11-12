Massari apre due nuovi locali nelle stazioni di Roma e Milano

Massari apre due nuovi locali in sedi iconiche di Roma e Milano per portare la sua alta pasticceria nei luoghi più frequentati dai viaggiatori italiani

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L’alta pasticceria si prepara a conquistare nuovi spazi nelle principali stazioni ferroviarie italiane con Iginio Massari, che ha annunciato l’apertura di due nuovi locali a Roma Termini e Milano Centrale, nell’ambito di un progetto che punta a rafforzare la presenza del marchio nei luoghi più frequentati dai viaggiatori.

Dove e quando aprirà il locale di Iginio Massari a Roma

La prima inaugurazione è prevista nella capitale, dove il nuovo punto vendita dovrebbe aprire entro dicembre 2026. Per ospitarlo è stata scelta la Galleria Gommata della stazione Termini, al piano terra, nella zona che si affaccia su via Marsala. Il locale prenderà il posto di VYTA, l’insegna che attualmente occupa gli stessi spazi commerciali.

Con questa nuova apertura, l’offerta gastronomica della stazione Termini si arricchirà di un marchio tra i più conosciuti della pasticceria italiana, che potrà raggiungere un pubblico particolarmente ampio grazie al continuo passaggio di viaggiatori.

La scelta di uno scalo ferroviario risponde inoltre alla volontà di rendere le specialità di Massari accessibili anche durante gli spostamenti quotidiani o in occasione di una breve sosta prima della partenza.

Come riportato da ‘askanews’, l’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Iginio Massari Alta Pasticceria, Areas MyChef e Grandi Stazioni Retail, che stanno lavorando allo sviluppo del marchio all’interno dei principali snodi della mobilità nazionale.

Come si legge su askanews, Nicola Massari, amministratore delegato di Iginio Massari Srl, ha dichiarato: “La nostra crescita parte da un principio preciso: rendere l’eccellenza della pasticceria italiana sempre più accessibile, senza compromessi sulla qualità e sull’identità del prodotto”.

E ha proseguito: “Con Areas MyChef abbiamo costruito un modello di collaborazione che ci permette di concentrarci sul nostro patrimonio più importante, la competenza pasticcera. Roma Termini e Milano Centrale rappresentano due traguardi particolarmente significativi: non soltanto per la loro rilevanza commerciale, ma perché ci consentono di portare la nostra idea di alta pasticceria in luoghi iconici”.

Dove sarà il nuovo locale di Massari a Milano e quando aprirà

Dopo Roma, il progetto interesserà anche il capoluogo lombardo, dove è prevista l’inaugurazione di un altro punto vendita entro il primo trimestre del 2027 proprio a Milano, dove Massari occuperà uno spazio nella monumentale Galleria dei Mosaici, al livello dei binari della stazione Centrale, all’interno dei locali del Bar Centrale, recentemente sottoposti a un intervento di rinnovamento.

La scelta riguarda uno degli ambienti più rappresentativi dello storico edificio ferroviario milanese, caratterizzato da un’architettura monumentale che costituisce parte dell’identità della stazione, un luogo dove il nuovo esercizio commerciale troverà posto in una struttura già destinata alla ristorazione, con l’obiettivo di inserire l’offerta del marchio nel contesto dei servizi disponibili per chi viaggia.

Le due inaugurazioni rientrano in un programma di espansione che guarda con particolare interesse al settore dei servizi dedicati ai viaggiatori. Per Grandi Stazioni Retail, l’ingresso di un marchio come quello di Massari risponde anche alla volontà di ampliare la proposta commerciale degli scali ferroviari attraverso attività legate alla gastronomia italiana.

Le aperture seguiranno tempi differenti, con Roma prevista entro la fine del 2026 e Milano nei primi tre mesi del 2027. Per entrambe le sedi, al momento, sono stati comunicati il periodo indicativo dell’inaugurazione e la collocazione all’interno delle rispettive stazioni, mentre restano da definire le date esatte di apertura al pubblico.