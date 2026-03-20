A Napoli riapre il Maschio Angioino: visite limitate per turisti

Il Maschio Angioino riapre a Napoli con visite limitate ai turisti e accesso consentito esclusivamente ad alcune aree del complesso monumentale

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Dopo un periodo di stop, il Maschio Angioino torna ad accogliere i visitatori ma non con le modalità abituali. La riapertura riguarda infatti solo una parte del complesso e arriva in una fase ancora delicata con nuove misure di accesso, segnate da lavori in corso, e spazi temporaneamente esclusi dal percorso.

Quando riapre il Maschio Angioino

Dal 20 marzo 2026 il castello simbolo di Napoli è tornato ad aprire le sue porte ai turisti, seppure in forma ridotta. La ripresa delle visite è arrivata dopo una sospensione iniziata il 18 febbraio, resa necessaria dalla presenza di cantieri all’interno del complesso monumentale; in quel momento la chiusura era stata disposta per ragioni di sicurezza, dal momento che gli interventi in corso interessavano un’area molto ampia della struttura.

I lavori fanno parte di un programma di riqualificazione finanziato con fondi del Pnrr e sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del sito, intervenendo sulla rimozione di ostacoli sia materiali sia legati alla fruizione degli spazi. Si tratta dunque di un intervento che non riguarda solo l’aspetto conservativo del monumento, ma anche la possibilità di renderlo più accessibile a un pubblico più ampio.

La riapertura, però, non ha coinciso con la conclusione del cantiere. Il cambiamento è stato possibile perché, nel frattempo, l’organizzazione dei lavori è stata ridisegnata e circoscritta in modo diverso.

In altre parole, alcune aree sono rimaste interessate dagli interventi, mentre altre sono state considerate nuovamente compatibili con il passaggio dei visitatori; questo ha consentito al Comune di riattivare, almeno in parte, la fruizione del monumento senza attendere la fine completa delle opere.

Alla base della decisione c’è stata anche una valutazione sul ruolo del castello per la città, dato che il Maschio Angioino è uno spazio culturale che richiama visitatori e contribuisce alla vita turistica del centro.

Come riportato su ‘Il Mattino’, nella nota ufficiale è stato precisato che “è indispensabile tutelare le entrate comunali previste in bilancio“. La riapertura, quindi, avviene dentro un equilibrio provvisorio: da una parte il proseguimento dei lavori, dall’altra la volontà di restituire almeno una parte del monumento a cittadini e turisti.

Come funzionano ora le visite al Maschio Angioino

Chi entrerà nel castello a partire dalla riapertura non troverà l’intero percorso abitualmente disponibile. L’accesso è stato infatti ristretto ad alcune sezioni specifiche, individuate come temporaneamente visitabili nonostante la presenza del cantiere; ciò significa che l’esperienza di visita resta possibile, ma con un itinerario più contenuto rispetto a quello ordinario.

Tra gli ambienti aperti rientra il primo piano del Museo Civico, nella sezione dedicata all’arte a Napoli tra il Quattrocento e il Settecento. Restano inoltre accessibili la Cappella Palatina, uno degli spazi più significativi dell’intero complesso, la Cappella delle Anime del Purgatorio, l’Armeria, l’area archeologica e la Sala dei Baroni, luogo tra i più noti e rappresentativi della storia di Castel Nuovo.

Si tratta di spazi che, anche da soli, consentono di mantenere vivo il legame tra il pubblico e uno dei monumenti più importanti della città. Il Maschio Angioino, noto anche come Castel Nuovo, occupa da secoli una posizione centrale nella storia di Napoli. Voluto da Carlo I d’Angiò nel Duecento e poi trasformato nel corso delle epoche, il castello ha assunto l’aspetto stratificato che oggi lo rende uno dei simboli più evidenti del patrimonio cittadino.

La sua identità è legata non solo all’impatto architettonico, con le cinque torri cilindriche e l’imponente impianto difensivo, ma anche al valore storico degli spazi interni. La Cappella Palatina conserva ancora il nucleo più antico del complesso, mentre la Sala dei Baroni richiama una delle pagine più note della storia aragonese. Anche l’Armeria e l’area archeologica restituiscono il carattere composito del sito, sospeso tra funzione militare, residenza regale e sede culturale.

Resta comunque una riapertura condizionata. Le stesse comunicazioni ufficiali hanno chiarito che, per esigenze di manutenzione o di gestione, alcune aree potrebbero essere soggette a sospensioni temporanee. Per i visitatori, quindi, l’accesso torna possibile ma richiede attenzione alle limitazioni in vigore, perché il percorso dipende ancora dall’evoluzione dei lavori.