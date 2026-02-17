Martina Colombari ha trovato casa a Roma: perché lascia Milano

Martina Colombari ha trovato casa a Roma e spiega perché lascia Milano, città a cui rimane legata dopo tanti anni di carriera e vita familiare

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Dopo anni trascorsi a Milano, città che ha accompagnato l’intero arco della sua carriera, Martina Colombari ha annunciato il suo imminente trasferimento a Roma, che racconta una fase diversa della sua vita.

Perché Martina Colombari si trasferisce a Roma

Romagnola di nascita, Martina Colombari è approdata a Milano giovanissima e dopo la vittoria a Miss Italia ha iniziato a frequentare passerelle e studi televisivi, costruendo proprio nel capoluogo lombardo una carriera solida e trasversale tra moda, tv e cinema.

Milano ha rappresentato per anni il centro nevralgico della sua quotidianità, dato che lavoro, famiglia e relazioni professionali si sono intrecciati con i ritmi intensi della città, diventata nel tempo una vera dimensione di vita.

Negli ultimi tempi però qualcosa ha iniziato a cambiare e l’attrice ha raccontato di avvertire un bisogno diverso, legato più alla qualità del tempo che alla velocità degli impegni.

Come riportato nella sua intervista al ‘Corriere della Sera,’ Martina Colombari ha infatti spiegato:”Ho appena trovato casa a Roma. Sono arrivata a Milano da Riccione che avevo 17 anni, mi ha dato tutto: il mio lavoro, mio marito, mio figlio, ma questa città che adoro ora mi affatica un po’, sento il desiderio di un po’ più di leggerezza”.

Milano non è uscita dal racconto personale di Martina Colombari e rimane la città delle prime conquiste lavorative, delle opportunità professionali e delle tappe che hanno definito il suo percorso artistico e umano.

Roma, del resto, sembra essere già entrata nella sua routine professionale durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, che ha portato Colombari a trascorrere lunghi periodi nella Capitale, vivendone da vicino le sue atmosfere e spazi.

Il legame di Martina Colombari con Milano

Il legame con Milano, costruito nell’arco di oltre trent’anni, ha rappresentato un tassello fondamentale nella biografia dell’attrice, dove si sono concentrati momenti decisivi, dall’affermazione nel mondo della moda fino ai progetti televisivi e cinematografici.

La famiglia Costacurta-Colombari ha vissuto nel quartiere Isola, una delle aree che più hanno incarnato la trasformazione urbana milanese, in un contesto divenuto negli anni simbolo di innovazione architettonica e vitalità culturale.

L’appartamento, situato nei pressi di Piazza Gae Aulenti, si inserisce in un’area caratterizzata dallo skyline contemporaneo dei grattacieli, in un equilibrio tra modernità e dimensione residenziale che aveva garantito comfort e riservatezza.

Accanto a Milano ha continuato a emergere Riccione, luogo delle origini e matrice identitaria. La città romagnola ha rappresentato il punto di partenza, lo spazio emotivo da cui tutto ha avuto inizio.

Martina Colombari ha riflettuto sul significato delle sue radici: “Significa inventarsi perché abbiamo un mare che non è un mare e quindi abbiamo dovuto imparare a prenderci cura delle persone, a trattare con il turista in un certo modo. Io lo vedevo nel racconto di mio nonno, che prima ha fatto il cameriere, poi ha aperto una piccola gelateria, poi una pizzeria, quindi un ristorante che ha tenuto per 35 anni. È questo essere empatici e anche un po’ ruffiani”.

Il trasferimento a Roma si inserirebbe così in una traiettoria coerente, una scelta personale che rispecchia nuovi ritmi e nuove esigenze, senza cancellare il ruolo che Milano e Riccione hanno avuto nella sua storia.