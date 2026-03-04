Mark Zuckerberg in Italia, dove ha mangiato il Ceo di Meta

Tappa in Italia per Mark Zuckerberg, avvistato di recente alla settimana della moda di Milano: dove ha mangiato il boss di Facebook e Instagram

Mark Zuckerberg ha trascorso qualche giorno in Italia: il boss di Facebook e Instagram, dopo essere stato avvistato alla settimana della moda di Milano, ha fatto tappa anche a Cornaredo, dove ha mangiato nel regno della Cucina Pop firmata dallo chef Davide Oldani.

Mark Zuckerberg ha provato la cucina di chef Oldani

La presenza di Mark Zuckerberg nel ristorante D’O di Davide Oldani è stata testimoniata dallo stesso chef, il quale ha condiviso sui social una foto che lo ritrae insieme all’imprenditore statunitense, corredata dalla seguente didascalia: “Quale posto miglior per postare questo scatto se non qui, su Instagram?”.

Il Ceo di Meta si trovava in Italia insieme alla moglie Priscilla Chan: i due erano stati fotografati in prima fila alla Milano Fashion Week come ospiti della sfilata autunno-inverno 2026/27 di Prada, andata in scena presso gli spazi della Fondazione Prada.

Approfittando della visita in Italia, il fondatore di Facebook non ha perso occasione per provare la nostra cucina, recandosi nel ristorante di Davide Oldani, uno dei migliori chef italiani: la scelta è ricaduta sul ristorante D’O di Cornaredo, nella frazione San Pietro all’Olmo, locale che nel 2020 ha ricevuto la seconda stella della Guida Michelin.

Davide Oldani è considerato l’inventore della cosiddetta “cucina pop”, basata sulla semplicità e sull’utilizzo di materie prime umili: quella di Oldani è una cucina etica e accessibile, capace di mescolare tradizione e innovazione, facendo ruotare tutto attorno al concetto di equilibrio dei contrasti.

Il luogo dove è partita la “rivoluzione” di Oldani è Cornaredo, hinterland milanese, in un piccolo ristorante con travi a vista: l’intento era portare l’alta cucina in un borgo di provincia, senza barriere e senza preconcetti. Un’idea diventata un intero sistema, con un ristorante due stelle Michelin, laboratorio, design e formazione dei giovani.

Il rapporto tra Zuckerberg e l’Italia

Non è la prima volta che Mark Zuckerberg visita l’Italia, una delle mete preferite dal boss di Facebook e Instagram e dalla consorte. L’informatico e imprenditore americano, prima della sua recente tappa milanese tra spettacoli alla fashion week e pranzi in ristoranti stellati, era già stato nel nostro Paese durante l’estate del 2025.

Tra luglio e agosto, in particolare, Zuckerberg è arrivato in Italia a bordo del suo lussuoso super yacht, il Launchpad, avvistato nel mare della Campania: dopo aver toccato il porto di Napoli è approdato a Ischia, dove ha ricevuto un’accoglienza calorosa dagli abitanti del posto.

Nel corso della sua tappa a Ischia, al numero uno di meta è stata riservata una dolce sorpresa: un pasticciere locale ha preparato i famosi cornetti all’ischitana, dolci tipici dell’isola e diversi da quelli tradizionali, perché preparati con un mix di pasta brioche e pasta sfoglia. I cornetti, ritirati dal personale di bordo dello yacht, sono stati consegnati nelle mani di Zukcerberg che avrebbe apprezzato particolarmente il gesto.

L’inventore di Facebook era stato nel nostro Paese anche nell’estate del 2024, quando aveva navigato lungo le coste italiane a bordo del suo yacht, facendo tappa in Liguria, Toscana e Campania. In quell’occasione, insieme alla moglie Priscilla e alle tre figlie, aveva fatto anche visita agli scavi di Pompei.