Zuckerberg torna in Costiera in vacanza, dopo che Meta ha chiuso con un maxi-accordo la causa in America sulla dipendenza dei giovani dai social

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Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e CEO di Meta, è tornato ancora una volta in Italia, questa volta scegliendo il mare e una delle destinazioni più esclusive del Paese. Il miliardario americano sarebbe arrivato a Salerno per raggiungere il suo superyacht, segnalato nelle acque della Costiera Amalfitana. Una vacanza italiana che arriva proprio mentre il nome di Zuckerberg è nuovamente al centro dell’attenzione internazionale per una causa giudiziaria che riguardava gli effetti di Facebook e Instagram sui più giovani.

Zuckerberg in Costiera con il suo yacht dopo la causa

Mark Zuckerberg, classe 1984, ha fondato Facebook nel 2004 mentre studiava ad Harvard, trasformando quello che era nato come un social network universitario in una delle più importanti aziende tecnologiche del mondo. Oggi guida Meta, gruppo che controlla, tra gli altri, Facebook, Instagram e WhatsApp. L’Italia sembra essere diventata una presenza ricorrente nei suoi viaggi. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, Zuckerberg è arrivato all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento per poi lasciare lo scalo in elicottero.

La destinazione sarebbe stata il suo yacht Launchpad, segnalato al largo di Capri. La posizione dell’aeroporto salernitano permette infatti di raggiungere rapidamente la Costiera Amalfitana, il Cilento, le isole del Golfo e altre destinazioni della Campania. Non è la prima volta che il CEO di Meta porta il suo yacht nelle acque italiane. Già negli anni precedenti Launchpad era stato segnalato lungo le coste della Penisola e nell’estate 2025 Zuckerberg aveva scelto ancora la Campania, facendo tappa a Ischia.

Anche nel 2026, però, l’imprenditore era già stato nel nostro paese. A febbraio Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan erano stati ospiti della Milano Fashion Week, seduti in prima fila alla sfilata di Prada. Durante lo stesso soggiorno lombardo Zuckerberg aveva fatto tappa anche a Cornaredo, nell’hinterland milanese, per provare la cucina di Davide Oldani.

La maxi causa di Meta per il caso della dipendenza dai social

L’arrivo di Zuckerberg in Campania coincide con giorni particolarmente delicati per Meta negli Stati Uniti. Il colosso tecnologico ha infatti raggiunto un accordo miliardario per chiudere un importante contenzioso promosso da diversi Stati americani e relativo agli effetti dei social network sui minori. Secondo quanto riportato da ‘Ansa’, Meta ha accettato di pagare fino a circa 16,7 miliardi di dollari per risolvere il procedimento al centro del processo federale in corso in California.

Al centro della causa c’erano accuse particolarmente pesanti. Gli Stati sostenevano che Meta avesse progettato Facebook e Instagram in modo da favorire un utilizzo compulsivo tra bambini e adolescenti, oltre ad aver fornito rappresentazioni fuorvianti sulla sicurezza delle piattaforme.

Inoltre, secondo alcune contestazioni, avrebbe raccolto impropriamente dati personali di minori. Meta ha negato le accuse e l’accordo non costituisce un’ammissione di responsabilità. Il patteggiamento ha però consentito alla società di evitare la prosecuzione di un processo che avrebbe potuto esporla a conseguenze economiche ancora più pesanti.

Costiera Amalfitana sempre più amata da vip e miliardari

La presenza di Zuckerberg si inserisce in un’estate che ha confermato ancora una volta il ruolo della Costiera Amalfitana e della Campania come destinazioni privilegiate del turismo internazionale di lusso. A rappresentare il livello raggiunto dal mercato del lusso in questa parte d’Italia c’è anche una delle proprietà per le vacanze più costose d’Italia. Sull’Isola d’Isca, nel territorio di Massa Lubrense, una villa privata è stata proposta nell’estate del 2026 a circa 300 mila euro alla settimana.

In queste ultime settimane sono arrivati in Campania anche Bill e Hillary Clinton. L’ex presidente degli Stati Uniti e l’ex segretaria di Stato sono atterrati con un volo privato all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi prima di raggiungere il mare. Secondo ‘Il Mattino’, nelle stesse ore del passaggio di Zuckerberg dallo scalo salernitano sarebbero transitati anche l’attore britannico Benedict Cumberbatch, l’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger e il principe ereditario del Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifa.