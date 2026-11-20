Marina Abramović è a Roma con la sua nuova installazione dal titolo "Confession" che ha come protagonista un asino dorato posto sotto l’Arco di Giano

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Una nuova scultura posta sotto l’Arco di Giano e una panchina per fermarsi, ascoltare e confidarsi. Questa sembra essere l’idea al centro della nuova opera di Marina Abramović a Roma. Il progetto riprende una performance del passato e invita i visitatori a diventare parte dell’opera.

Marina Abramovic e la sua nuova installazione a Roma

Nata a Belgrado nel 1946, Marina Abramović è una delle artiste più note nell’ambito della performance. Nelle sue opere ha spesso coinvolto il pubblico e usato il proprio corpo per esplorare temi importanti. A Roma presenta Confession, 2026, progetto della Fondazione Alda Fendi – Esperimenti, realizzato con Factum Arte. Al centro c’è una scultura in bronzo dorato che raffigura un asinello. Davanti all’opera è stata collocata una panchina, così chi visita l’Arco di Giano può sedersi e rivolgere all’animale un pensiero, una confidenza o un desiderio.

L’opera è visitabile dal 20 novembre 2026 al 19 maggio 2027, ogni giorno dalle 17 alle 21 e l’ingresso è gratuito. La scelta dell’asinello richiama una performance realizzata da Abramović nel 2010, intitolata anch’essa Confession. In quell’occasione era l’artista a raccontare i propri ricordi a un asino vero. La nuova installazione trasferisce quel gesto in una scultura e lascia ai visitatori la possibilità di fare la stessa cosa. L’installazione si trova all’Arco di Giano, vicino alla chiesa di San Giorgio al Velabro nel rione Ripa. Il monumento è stato restaurato e riaperto di recente, dopo un attentato avvenuto nella zona.

Il 2026 è un anno particolarmente significativo per l’Abramović anche per un’altra importante mostra d’arte in Italia. Alle Gallerie dell’Accademia di Venezia è stata la prima artista donna vivente a essere celebrata con una grande esposizione, Transforming Energy, aperta dal 6 maggio al 18 ottobre.

Le parole di Marina Abramović sull’installazione all’Arco di Giano

Nelle dichiarazioni raccolte da ANSA, Abramović spiega che Confession non vuole essere soltanto una scultura da osservare. Il progetto immagina un momento in cui il visitatore può affidare all’asinello pensieri personali, ma anche riflettere su responsabilità pubbliche e sul futuro. Ansa ha riportato le parole dell’artista in merito: “L’asinello è un elemento sia politico che spirituale – spiega Marina Abramovic – e l’esigenza privata della confessione si trasforma in pubblica in questo momento, forse il più difficile, della storia umana: tra guerre, inquinamento, corruzione dei governi.”

La partecipazione del pubblico è parte di questo progetto dato che non c’è un percorso da seguire né qualcosa di preciso da fare. L’Abramovic poi continua spiegando: “Sarebbe affascinante allora vedere un politico che si siede lì davanti all’asinello per parlare delle sue colpe ed anche della sua visione del futuro, sarebbe fantastico. Oppure vederci un insegnante che parla dei suoi doveri verso le giovani generazioni. O un contadino che parla del suo rapporto con le piante. La confessione all’asinello contiene tutto questo.”

L’apertura di Confession coincide inoltre con il compleanno dell’artista, che il 30 novembre compirà 80 anni, e con il ritorno dell’Arco di Giano alla vita culturale di Roma. Il progetto comprende anche The Road to Confession, un’opera video girata a Roma all’alba e realizzata con la regia di Nabil Elderkin e la collaborazione di Factum Arte. Nel film Abramović cammina per le strade deserte accompagnando un asino con una corda. È un’immagine che fa da ponte tra la performance del 2010 e l’installazione ora esposta in città.