Marilyn Manson in convento a Ferrara: il caso dell'ospitalità dalle suore e il dietrofront che ha acceso polemiche sul Ferrara Summer Festival

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In occasione del Ferrara Summer Festival 2026, il concerto che si terrà l’11 luglio in Piazza Ariostea, nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che l’artista americano Marilyn Manson venisse ospitato in un convento di suore a Ferrara, una notizia che ha rapidamente acceso curiosità e dibattito prima di essere chiarita.

L’annuncio del sindaco di Ferrara su Marilyn Manson in convento

L’origine della notizia nasce da un intervento del sindaco Alan Fabbri, che richiama l’attenzione sul calendario dei grandi eventi cittadini e sul concerto in programma per l’estate a Ferrara.

Il Ferrara Summer Festival 2026 è una rassegna musicale estiva che si svolge a Ferrara, principalmente nella cornice di Piazza Ariostea. L’evento riunisce artisti italiani e internazionali di grande richiamo, spaziando tra generi diversi, e rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate cittadina, capace di attirare pubblico da tutta Italia.

Nel cartellone del Ferrara Summer Festival 2026 è prevista anche la data dell’11 luglio in Piazza Ariostea con Marilyn Manson, figura tra le più riconoscibili e controverse della scena rock internazionale.

Come riportato su “Rai News.it”, il sindaco Alan Fabbri ha dichiarato: “E se proprio vogliamo parlare di qualcosa di straordinario e ‘progressista’ possiamo dire che a Ferrara proprio Marilyn Manson sarà ospitato dalle suore, in un convento”.

La frase viene rilanciata rapidamente e accende curiosità e dibattito, anche per il contrasto tra l’artista e il contesto religioso evocato. Cantautore statunitense emerso negli anni Novanta, ha costruito la propria immagine su un’estetica provocatoria e su contenuti spesso critici verso religione e convenzioni sociali.

Negli ultimi anni, inoltre, il suo nome è tornato al centro dell’attenzione per vicende giudiziarie legate ad accuse di abusi avanzate nel 2021, poi in parte archiviate per mancanza di prove o per prescrizione; un contesto che ha rafforzato la percezione pubblica di un artista distante dall’ambiente ecclesiastico.

Proprio questo elemento ha amplificato lo stupore attorno alla notizia della sua ospitalità in un convento anche se questo riguarderebbe un aspetto èrettamente organizzativo: quegli spazi sono stati utilizzati negli anni come area backstage per i concerti in piazza.

Si tratterebbe quindi di una soluzione già adottata in diverse occasioni, una prassi consolidata nella gestione degli eventi, e non di una forma di ospitalità vera e propria.

Il dietrofront delle suore su Marilyn Manson in convento a Ferrara

La diffusione della notizia ha però generato conseguenze concrete e il forte interesse mediatico ha portato la vicenda oltre il piano organizzativo, coinvolgendo direttamente le religiose che negli anni avevano collaborato con il festival.

In un secondo momento, come riportato sul ‘Corriere della Sera’, è emerso che proprio l’attenzione suscitata dal caso ha determinato un cambiamento di posizione e le suore hanno deciso di interrompere il loro supporto logistico, scelta maturata a seguito di indicazioni provenienti dai livelli superiori dell’ambito ecclesiastico.

La decisione non riguarderebbe esclusivamente l’evento legato a Marilyn Manson, ma avrebbe coinvolto l’intera manifestazione tanto che il convento, che finora ha rappresentato un punto di riferimento per l’organizzazione dei concerti, non sarà più utilizzato come backstage.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale si è attivata per individuare soluzioni alternative così da garantire la continuità del festival senza comprometterne la qualità organizzativa; l’obiettivo resta quello di assicurare lo svolgimento degli eventi programmati, mantenendo alto il livello dell’offerta culturale.