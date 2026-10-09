Mariah Carey a Milano, visita speciale a L'Ultima Cena di Leonardo

Mariah Carey conquista i social con la visita all’Ultima Cena di Leonardo al Cenacolo Vinciano a Milano nel segno dell’arte e del mito pop globale

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Per Mariah Carey il soggiorno milanese è passato anche dal Cenacolo Vinciano, dove la popstar americana ha visitato ‘L’Ultima Cena’ di Leonardo Da Vinci e ha condiviso sui social una foto davanti al capolavoro custodito a Santa Maria delle Grazie.

Cosa ha fatto Mariah Carey al Cenacolo Vinciano di Milano

La notizia, riportata anche da ‘Tgcom24’, riguarda uno scatto pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram, dove Mariah Carey appare davanti all’opera di Leonardo da Vinci, in uno dei luoghi più riconoscibili di Milano e tra i siti museali più richiesti dai visitatori internazionali.

La sua presenza davanti all’’Ultima Cena’ ha trasformato una visita privata in un episodio molto condiviso sui social, anche perché non si tratta di un evento ufficiale legato al museo bensì di una tappa personale resa pubblica dalla cantante attraverso una fotografia.

Il Museo del Cenacolo Vinciano custodisce il dipinto murale realizzato da Leonardo tra la fine del Quattrocento e i primi anni del 1498, nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie. L’opera, nota anche come ‘Cenacolo’, è considerata una delle testimonianze più importanti del genio leonardesco, perché concentra ricerca prospettica, attenzione ai gesti e studio delle emozioni umane.

Il ‘Cenacolo’, insieme alla chiesa e al convento di Santa Maria delle Grazie, è inserito dal 1980 nella lista dei beni Patrimonio dell’umanità Unesco. La sua conservazione richiede attenzioni costanti, perché Leonardo scelse una tecnica sperimentale su parete che rese l’opera molto fragile nel tempo; anche per questo l’accesso dei visitatori è regolato con cura e la permanenza davanti al dipinto avviene in tempi limitati.

Perché la visita di Mariah Carey conferma il legame con l’Italia

Quella al Cenacolo non è l’unica apparizione italiana di Mariah Carey, infatti la cantante era già stata protagonista a Milano durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, allo stadio San Siro, dove si era esibita con ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno. Una scelta che aveva portato la sua voce dentro un momento di forte visibilità internazionale per l’Italia.

Durante il soggiorno milanese la popstar avrebbe preso parte anche alla prima della ‘Traviata’ alla Scala, dal palco reale, in compagnia di Giuliano Calza, fondatore del brand GCDS.

Mariah Carey resta una delle figure iconiche della musica pop contemporanea, anche grazie al successo globale di ‘All I Want for Christmas Is You’, brano che ogni anno torna nelle classifiche con l’avvicinarsi delle feste.

Al ritorno discografico con ‘Here for It All’, album pubblicato nel 2025, e all’attesa per i concerti europei della stagione natalizia si aggiunge ora la fotografia davanti all’’Ultima Cena’, che racconta un lato diverso di Mariah Carey, lontano dal palco e legato a uno dei luoghi più delicati e visitati dell’arte italiana.

Milano continua ad attirare nomi internazionali, dal recente passaggio di Dua Lipa alla presenza di Mariah Carey nei luoghi simbolo della città, e la visita al Cenacolo Vinciano aggiunge un nuovo tassello al rapporto tra il capoluogo lombardo e l’immaginario delle grandi popstar, sempre più visibile anche fuori dai confini italiani e online.