Dov'è il mare più pulito d'Italia: classifica ISPRA e SNPA 2026
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Tra le tante mete balneari in Europa, moltissimi turisti continuano a scegliere l’Italia: oltre ai panorami mozzafiato e alle prelibatezze per cui il nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo, parte del merito va anche alla qualità delle acque su cui i bagnanti possono fare affidamento. Sono oltre 4.500 le località di balneazione sottoposte a continuo monitoraggio da parte dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), e i risultati sono eccellenti. Scopriamo la classifica dei mari più puliti d’Italia per il 2026.
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