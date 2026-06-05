Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Dov'è il mare più pulito d'Italia: classifica ISPRA e SNPA 2026

Pubblicato:

Giulia Sbaffi

Giulia Sbaffi

Web content writer

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Tra le tante mete balneari in Europa, moltissimi turisti continuano a scegliere l’Italia: oltre ai panorami mozzafiato e alle prelibatezze per cui il nostro Paese è conosciuto in tutto il mondo, parte del merito va anche alla qualità delle acque su cui i bagnanti possono fare affidamento. Sono oltre 4.500 le località di balneazione sottoposte a continuo monitoraggio da parte dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), e i risultati sono eccellenti. Scopriamo la classifica dei mari più puliti d’Italia per il 2026.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI