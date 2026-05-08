Dov'è il mare più pulito d'Italia: la classifica Arpa 2026
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Migliaia di chilometri di costa, con spiagge meravigliose che attirano ogni anno tantissimi turisti da tutto il mondo: l’Italia è senza alcun dubbio una delle mete ideali per chi ama il mare, e a confermarlo sono i nuovi report che risultano dai consueti monitoraggi regionali effettuati dall’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente). I controlli, che operano su gran parte delle zone costiere italiane, registrano anche quest’anno una qualità eccellente delle acque di balneazione, sia nelle regioni del Sud che in quelle del Nord. Scopriamo quali sono i mari più puliti d’Italia per il 2026 e secondo quali parametri vengono individuati.
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