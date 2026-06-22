Mare più pulito d'Europa, Italia fuori dalla Top 5: la classifica

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Superano la prova a pieni punteggi pressoché tutte le località di balneazione prese in considerazione nel nuovo report stilato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), che monitora migliaia di chilometri di coste – marine, lacustri e fluviali – in tutta Europa per verificare la qualità delle acque. L’indagine tiene conto della presenza e del livello di contaminanti, con particolare attenzione a due batteri: l’Escherichia coli e gli enterococchi intestinali. Emerge un quadro davvero rassicurante, con la quasi totalità delle acque balneabili al di sopra degli standard minimi europei di sicurezza. Scopriamo la classifica dei mari più puliti.