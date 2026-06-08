Dov'è il mare più bello d'Italia: le spiagge Cinque Vele 2026

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La nuova guida “Il mare più bello”, stilata da Legambiente e dal Touring Club Italiano (TCI), ci svela quali sono le spiagge italiane che si distinguono per tutela ambientale, sostenibilità e qualità dei servizi offerti ai turisti. Nell’edizione 2026, presentata a Venezia durante la Venice Climate Week, spiccano ben 30 località – 20 marine e 10 lacustri – su cui sventolano le Cinque Vele, prestigioso riconoscimento assegnato a quelle destinazioni balneari che promuovono un approccio sostenibile al turismo estivo.

La classifica 2026 delle spiagge più belle d’Italia vede il Sud primeggiare, con ben 9 posizioni occupate nella Top Ten. La regione che vanta il maggior numero di Cinque Vele è la Sardegna, con sei località premiate (Posada, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Baunei, Domus de Maria e Cabras). Segue la Puglia, con ben cinque destinazioni balneari ad ottenere il riconoscimento (Nardò, Gallipoli, Otranto, Melendugno e Vieste). La Toscana chiude il podio con quattro località (Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Capalbio e Isola del Giglio). Le altre Cinque Vele si trovano in Campania (Castellabate, Pollica-Acciaroli-Pioppi e San Giovanni a Piro), in Liguria (Cinque Terre) e in Basilicata (Maratea).

Per quanto riguarda invece i laghi, il Trentino Alto Adige si aggiudica il primo posto con tre spiagge premiate (Lago di Molveno, Lago di Fiè e Lago di Monticolo). Seguono il Piemonte (Lago di Avigliana e Cannero Riviera sul Lago Maggiore), il Veneto (Lago del Mis e Lago di Santa Croce) e la Lombardia (Gardone Riviera e Toscolano Maderno, entrambe sul Lago di Garda). Chiude la classifica l’Abruzzo, con il Lago di Scanno.