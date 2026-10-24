Mare in autunno in Europa: tra le migliori mete una è in Italia

Mare in autunno, quali sono le migliori mete in Europa secondo il Guardian: il prestigioso tabloid britannico ha esaltato una località italiana

Il Guardian ha esaltato una località italiana, inserita nell’elenco delle migliori mete di mare in autunno: quelle destinazioni capaci di avere ancora più fascino quando termina l’estate, dove godersi qualche ultima giornata di sole prima dell’arrivo dell’inverno.

Senigallia tra le migliori mete di mare in autunno

Sul tabloid inglese, a proposito di Senigallia, si legge prima una riflessione sulla spiaggia di velluto, “il nome affascinante dato ai chilometri di sabbia fine che costeggiano la cittadina delle Marche. Ma da maggio a settembre quella bellezza dorata scompare quasi del tutto sotto gli ombrelloni e i lettini degli stabilimenti balneari”.

L’articolo prosegue spiegando i motivi che fanno di Senigallia una delle migliori mete di mare in autunno: “Gli italiani amano questo posto, e alcuni ci tornano ogni estate da decenni, ma in alta stagione è probabilmente meglio lasciarlo a loro. Tuttavia, Senigallia ha un fascino che va oltre la spiaggia e che può essere apprezzato tutto l’anno e si rivela particolarmente gratificante in autunno”.

In autunno, poi, Senigallia è sinonimo di prodotti freschi, come castagne, cachi, uva e melograni. Il periodo a cavallo tra l’estate e l’inverno è l’ideale per fare delle lunghe passeggiate: percorrere il Sentiero dell’Airone che costeggia il fiume Misa oppure camminare lungo la strada che inizia dalla Rotonda a Mare, meglio ancora se al tramonto, con il calare del sole a rendere tutto ancora più suggestivo e spettacolare.

L’edizione online del quotidiano inglese esalta Senigallia anche come località all’insegna della buona cucina, ricordando la presenza di ristoranti pluripremiati dalla Guida Michelin, come Uliassi (Tre Stelle) e La Madonnina del Pescatore (Due Stelle).

Le migliori mete di mare in autunno secondo il Guardian

Oltre a Senigallia, nell’elenco delle migliori mete di mare in autunno stilato dal Guardian troviamo Agua Armaga, località situata lungo la Costa de Almeria in Spagna: spesso messa in ombra dal più famoso villaggio di San José, è un piccolo gioiello che dopo l’estate si trasforma nella destinazione perfetta per chi cerca il sole di fine stagione, con albe e tramonti da ammirare nella sua baia a forma di mezzaluna, capaci di regalare ricordi da cartolina.

In Portogallo, presente nella classifica dei Paesi dove conviene vivere dopo la pensione, c’è Cascais, location che salta subito all’occhio per i colori dei fiori che adornano le aiuole comunali, ricolme di viole, primule e ciclamini. La cittadina offre il suo meglio quando i turisti se ne vanno alla fine dell’estate, regalando un’atmosfera più tranquilla e prezzi più abbordabili rispetto all’alta stagione.

Altra meta di mare perfetta per l’autunno è Saint-Jean-de-Luz, in Francia, l’ideale per scoprire i Paesi Baschi francesi: è caratterizzata da una spiaggia di sabbia dorata protetta da due promontori, un vero e proprio spettacolo quando scende il sole, mentre le onde dell’Atlantico si infrangono sugli scogli. A rendere tutto più pittoresco è la presenza delle inconfondibili case tradizionali a graticcio rosse e verdi. L’elenco del Guardian si conclude con Kalkan e Bezirgan e in Turchia, luoghi capaci di dare il meglio quando non sono invasi dai turisti che li affollano nei mesi più caldi dell’anno.