Nasce "Allo Sbagliato", il nuovo live club di Marco Mengoni a Milano, inaugurato con una residency di 26 concerti: i prezzi finiscono al centro della polemica

Una novità che ha il sapore dei vecchi tempi, quando la musica si andava ad ascoltare nei locali e non c’erano telefonini per riprendere lo show: è così che Marco Mengoni ha ideato il suo nuovo live club, chiamato “Allo Sbagliato”. Si trova a Milano e nasce come uno spazio dedicato alla musica, ma non solo. In scaletta sono infatti previsti molti ospiti, tra cui comici internazionali. E, naturalmente, il locale ospiterà una lunga serie di concerti di Mengoni, nei quali prevarrà l’improvvisazione. Al centro della polemica, però, ci sono i prezzi dei biglietti: ecco cosa sta succedendo.

Il nuovo live club di Marco Mengoni a Milano

Sarà direttore artistico, prima esperienza del genere nella sua vita, ma anche artista di punta del nuovo live club “Allo Sbagliato”: Marco Mengoni si prepara al lancio del locale, ospitato all’interno del Teatro Principe di Milano, che aprirà i battenti dal 5 novembre al 19 dicembre 2026. Solo 500 posti, niente cellulari e tanta musica dal vivo, senza scaletta da rispettare. I presupposti sono interessanti, come rivela Mengoni al “Corriere della Sera”, parlando di questo suo nuovo progetto: “Sarà qualcosa di speciale, come quando uno va a cena in uno stellato e ha un servizio di qualità altissima. Una cena fuori che ti concedi quella volta l’anno, godendoti un momento di vicinanza alla musica senza pensare a postare o a fare selfie”.

Il cantante di Ronciglione inaugura il suo live club con una residency davvero speciale. Si tratta di 26 appuntamenti esclusivi, ciascuno basato sull’improvvisazione e sulla presenza di tanti ospiti speciali. Con lui, una soul band di 11 musicisti che lo accompagnerà per tutte le serate, ma anche un lungo elenco di giovani emergenti, cantanti internazionali, comici, dj e stand up comedian. Sono già stati annunciati nomi quali Faccianuvola, Rares, Sayf, Mace, Benjamin Clementine, Luca Ravenna, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Marco Mengoni ha deciso di non portare sul palco i suoi successi più famosi, regalando al pubblico la possibilità di scoprire brani che forse non hanno segnato la sua carriera, ma rivestono ugualmente un ruolo fondamentale. “Non ci sarà ‘L’essenziale’, non ci sarà ‘Due vite’, non ci saranno i singoli della mia carriera, o magari una sera li farò, ma di norma no. Ci saranno i pezzi minori, le b side che comunque sono importanti per me, oltre a cover di pezzi che mi piacciono. E non ci sarà una scaletta vera e propria, si deciderà al momento”.

Quanto costano i biglietti per la residency di Marco Mengoni

Sebbene l’idea sia stata accolta con gioia dal pubblico, c’è qualcosa che ha suscitato clamore: stiamo parlando dei prezzi dei biglietti, decisamente non alla portata di tutti. Si parte dai 115 euro per i posti in piedi e da 172,5 euro per quelli seduti nel parterre, per arrivare ai 230 euro dei 29 posti esclusivi, i quali sono collocati nella parte rialzata del palco. A spiegare il motivo che si cela dietro questi prezzi è proprio Mengoni: “Fisicamente ci sono pochi posti e ho dietro tante persone che lavorano. È tutto dimensionato anche a far mangiare le famiglie che ci stanno dietro, non me di certo, visto che sicuramente non guadagnerò da questa residency”.

Il prezzo, afferma però Marco Mengoni, è commisurato all’altissima qualità dello spettacolo: “Spesso oggi la musica si fa in modo diverso e la tecnologia ormai aiuta ad abbattere i costi”. C’è però una soluzione che potrebbe accontentare tutti i fan, anche coloro che vorrebbero partecipare e non riusciranno (a causa del prezzo dei biglietti o della limitata disponibilità dei posti: “Purtroppo chi non potrà venire aspetterà dei concerti in posti più grandi, o magari poi faremo una cosa ad hoc per chi non sarà stato presente fisicamente”.