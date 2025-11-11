Marco Columbro ha un agriturismo in Toscana: quanto costa

Marco Columbro, famoso attore e presentatore, si è ritirato dalla carriera televisiva e ora ha un agriturismo tra le colline della Val d'Orcia

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Da icona della televisione italiana a imprenditore del turismo, Marco Columbro è l’esempio perfetto di come si possa cambiare vita. Columbro ha attraversato con successo decenni di televisione e teatro, diventando un volto amatissimo dal pubblico. Dopo gli esordi sul palcoscenico, ha conquistato il grande pubblico con programmi storici grazie anche alla lunga collaborazione con Lorella Cuccarini e alla carriera in serie TV di successo. Nel 2001, un aneurisma improvviso ha dato una svolta profonda nella sua vita e dopo questo episodio l’attore ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Oggi Marco Columbro è proprietario di un agriturismo tra le colline toscane.

Villa Vesuna: l’agriturismo di Marco Columbro

Nel corso di oltre vent’anni di carriera televisiva, Columbro ha collezionato 13 Telegatti, partecipato a fiction di successo e condotto show di punta. Poi, nel 2001, un improvviso aneurisma cerebrale lo costringe a un lungo stop e a un profondo cambiamento di prospettiva. Dopo giorni di coma e una lunga riabilitazione, Columbro ha deciso di lasciare i riflettori. Da quel momento, la sua vita prende una nuova direzione e nasce il sogno che oggi è realtà: Locanda Vesuna, il suo agriturismo nel cuore della Toscana.

Immersa tra le dolci colline della Val d’Orcia, nel comune di Pienza (Siena), Locanda Vesuna è molto più di un semplice agriturismo. La struttura, acquistata nel 1998, era un’antica dimora dei monaci Olivetani del Quattrocento, rimasta abbandonata per oltre cinquant’anni prima del suo intervento. Columbro ha voluto riportarla alla luce attraverso un restauro fedele. L’acqua proviene da due pozzi privati ed è presente produzione propria di olio d’oliva e di diversi prodotti.

Come si legge sul sito ufficiale della Locanda, “tra oliveti, viti e filari di cipressi, la struttura sorge su una collina a 450 metri di altitudine e gode di una vista a 360 gradi sul Monte Amiata e sulle torri di Pienza”. Il nome stesso, Vesuna, è un omaggio a una divinità etrusca protettrice dell’agricoltura. L’agriturismo dispone di nove sistemazioni, suddivise tra camere matrimoniali, suite familiari e un ampio duplex che può ospitare due famiglie. Tutte le camere sono arredate con uno stile sobrio e rustico, arricchite da elementi che richiamano la tradizione toscana.

Gli ospiti possono rilassarsi giocando a biliardo oppure godersi l’ampio giardino con piscina panoramica. Il ristorante, riservato agli ospiti ma aperto anche su prenotazione, propone piatti della tradizione toscana rivisitati in chiave naturale, con ingredienti freschi e biologici provenienti dalle campagne circostanti. Per chi desidera un’esperienza più dinamica, Locanda Vesuna offre anche un campo da bocce, percorsi tra gli uliveti, degustazioni di vino. Inoltre, la struttura è a disposizione per eventi privati come matrimoni, anniversari, compleanni e cerimonie intime.

Quanto costa un weekend da Marco Columbro in Val d’Orcia

Vivere un weekend all’agriturismo di Marco Columbro non è un sogno irraggiungibile. I prezzi sono in linea con le strutture di pari livello della zona, che combinano ospitalità di charme e turismo sostenibile. Sui principali portali di prenotazione, per un soggiorno nel weekend una camera doppia parte da circa 270 euro per due notti, con colazione inclusa.

Chi preferisce una sistemazione più ampia può scegliere una suite familiare, ideale per gruppi o famiglie fino a cinque persone, con un costo che può arrivare a 350-400 euro per il weekend. Le recensioni online confermano la reputazione eccellente della struttura: gli ospiti lodano la tranquillità del luogo, la gentilezza del personale e la qualità del ristorante, oltre alla vista mozzafiato sulle colline della Val d’Orcia, patrimonio mondiale dell’UNESCO.