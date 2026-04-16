La classifica dei 10 marchi italiani con più valore nel 2026
Sono stati svelati i dieci marchi italiani con più valore grazie al Brand Finance Italy 2026, i report annuale che misura il valore economico e la forza dei principali brand del nostro Paese. In Generale il valore assoluto dei cento marchi più importanti è cresciuto dell’1% nel corso di un anno.
Tra i comparti che hanno guidato la crescita nel 2026 troviamo le banche de il food and beverage; leggera frenata, invece, per il settore della moda e del luxury. Come riportato da ‘Mark-up-it’, il valore di un trademark calcolato da Brand Finance è il risultato di una metodologia che combina tre fattori principali: la forza del brand, l’impatto del branding nel settore e la performance economica.
Dal report è emerso che i prodotti italiani, insieme a quelli giapponesi e italiani, sono i più amati al mondo; i marchi di grande valore del nostro Paese che operano a livello internazionale sono relativamente pochi, ma rappresentano soprattutto settori iconico.
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