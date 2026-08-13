Mara Venier compra una villa a Fregene e apre le sue porte

Dopo una lunga stagione televisiva, Mara Venier si gode le meritate vacanze nella sua nuova villa a Fregene, che ha aperto agli amici: ecco il suo rifugio

L’estate di Mara Venier si arricchisce di un nuovo appuntamento fisso: dopo aver detto addio ai lunghi viaggi a Santo Domingo, dove la conduttrice aveva una meravigliosa villa ad attenderla, ora si gode le vacanze in quel di Fregene, molto più vicino alla sua Roma. È qui che la Venier ha comprato una splendida residenza estiva, scegliendo un luogo a cui è molto affezionata. E ora ha aperto le porte della sua casa agli amici, mostrandola anche su Instagram.

Mara Venier e la nuova villa a Fregene

Negli ultimi anni, la vita privata di Mara Venier è cambiata moltissimo: a causa dei recenti problemi di salute di suo marito Nicola Carraro, la conduttrice ha detto addio ad alcuni dei luoghi del suo cuore. E così, ha lasciato il suo splendido super attico con terrazza panoramica in centro a Roma, del quale è sempre stata orgogliosissima. Purtroppo, la casa non si adattava più alle esigenze di Nicola, per un lungo periodo impossibilitato a fare le scale. “Adesso abbiamo un appartamento tutto su un piano e va bene così” – ha raccontato la Venier, come riporta il “Messaggero”.

L’altro cambiamento importante riguarda la loro meta delle vacanze: per tanto tempo, zia Mara ha trascorso le sue estati nei Caraibi, dove aveva acquistato una bellissima villa a Santo Domingo. Ma il lungo viaggio aereo per raggiungerla è diventato troppo faticoso per suo marito, quindi ha deciso di rinunciarvi. Dopo aver messo in vendita il suo rifugio estivo privato, la Venier ha acquistato una villa a Fregene, rimanendo così a pochi chilometri da casa. La scelta è ricaduta su questa sistemazione per una serie di eventi felici, come ha spiegato la conduttrice.

“Abbiamo preso questo villino al mare, a Fregene. Volevamo andare via da Milano per spostarci a Forte dei Marmi, ma Nicola ancora era in carrozzina, così abbiamo pensato di tornare a Roma. Mio nipote Claudio ci era stato con la sua classe e ha detto: “Nonna, andiamo lì, è bellissima”. Qui Nicola ha cominciato pian piano a riprendersi. E questa casa, anche per i bei ricordi, l’abbiamo comprata” – si legge sul “Messaggero”. Ma com’è la nuova residenza estiva di Mara Venier e di suo marito?

I dettagli della villa a Fregene di Mara Venier

L’occasione per sbirciare all’interno della villa di Fregene di Mara Venier arriva in piena estate, quando la conduttrice – in attesa di ricominciare a lavorare al timone di “Domenica In” – ha deciso di aprire le sue porte agli amici, condividendo alcune splendide foto su Instagram. Ampie vetrate, colori neutri e tanti ricordi di famiglia: la casa estiva di zia Mara è un vero gioiellino, dove trascorrere momenti felici in compagnia. Uno degli spazi preferiti dalla conduttrice è senza dubbio la cucina, dominata dalle tinte giallo pastello: è qui che la Venier si diletta ai fornelli, una delle sue attività preferite quando è lontana dalla tv.

Ma la vera chicca della villetta a Fregene è il suo ampio spazio esterno: il grande patio ospita un lungo tavolo circondato da sedie e cuscini, dove accogliere i tanti amici che durante l’estate raggiungono Mara e Nicola. Spicca anche un tavolo da ping pong, sicuramente molto apprezzato dai nipoti. Intorno, un bellissimo giardino con fitte siepi e piante, che garantiscono un po’ di privacy alla villa. Qui si trova una splendida piscina molto grande, dove cercare refrigerio nelle bollenti giornate estive.