Mar Ligure bollente, nuovi pesci alieni dal canale di Suez

La temperatura del Mar Ligure sta continuando a salire rapidamente, favorendo l'arrivo di nuovi pesci alieni dal canale di Suez: cosa succede

Il Mar Ligure è alle prese con una delle estati più calde della storia: la temperatura media della superficie ha raggiunto i 28 gradi, facendo registrare un aumento di 3 gradi rispetto alle temperature medie delle stagioni estive.

Il Mar Ligure è sempre più caldo: cosa sta succedendo

L’anomalia di caldo del Mar Ligure, alla fine del mese di giugno del 2026, ha toccato livelli ancora più elevati: in alcune occasioni, infatti, ha raggiunto una quota di oltre 5 gradi centigradi in più rispetto alla media stagionale.

Tale fenomeno non rappresenta solo un primato a livello meteorologico, ma sta provocando effetti importanti e profondi su tutto l’ecosistema marino, generando conseguenze che potrebbero influenzare ulteriormente il clima anche nei prossimi anni.

Della questione ha parlato Antonio Di Natale, biologo marino, segretario generale della Fondazione Acquario nonché esperto Onu sull’Oceano:”Ci troviamo di fronte ad acque calde permanenti, di fatto dall’inizio di maggio – si legge su ‘Repubblica’ – il Mar Ligure, in passato, aveva acque più fredde a causa delle correnti profonde che risalivano in superficie, quelle che attraevano le balenottere e diversi tipi di pesci, per intenderci. Ma il riscaldamento progressivo di questi anni ci ha fatto capire che le acque superficiali, dove predominano le temperature calde, ora contrastano quelle più profonde”.

La questione legata al riscaldamento della superficie del Mar Ligure è stata affrontata anche da Daniele Luppi, previsore meteo di Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, il quale ha parlato delle previsioni per le prossime settimane:

“Il picco di anomalia ha raggiunto addirittura i cinque gradi. A inizio settimana l’intensità del moto ondoso è stata alta, soprattutto nello spezzino. L’acqua si è rimescolata e ha abbassato un po’ la temperatura. Se non ci sarà un raffreddamento graduale del mare, ci aspettiamo che il calore alimenti i futuri temporali a settembre, ottobre, anche novembre. Con precipitazioni molto violente”.

In arrivo nuovi pesci alieni dal canale di Suez

Una delle conseguenze più importanti del surriscaldamento della superficie del Mar Ligure riguarda la diffusione di diversi pesci alieni: si tratta di organismi che fino a qualche anno fa popolavano quasi esclusivamente le acque più meridionali del Mar Mediterraneo, ma che adesso stanno colonizzando anche il mare della Liguria, favorite dalle temperature sempre più alte.

Di norma sono esemplari appartenenti a specie che possono spostarsi liberamente: così riescono a seguire le condizioni ambientali a loro più favorevoli, finendo per modificare in maniera progressiva la distribuzione della fauna marina.

Di Natale, a tal proposito, ha spiegato che tra le specie arrivate possiamo trovare il barracuda e la donzella pavonina: “Animali che cercano condizioni a loro favorevoli. Siamo di fronte a un’evoluzione rapidissima, il riscaldamento enorme delle acque favorisce anche le specie penetrate nel Mediterraneo del canale di Suez. Uno dei problemi è seguire questi movimenti: manca purtroppo una strategia di monitoraggio vero e proprio”.

Un altro problema riguarda le specie che abitano i fondali sempre più caldi: “Non si possono spostare – ha dichiarato Di Natale – penso a gorgonie, coralli, alghe, molluschi. Se le condizioni di acqua calda permangono assistiamo a delle vere e proprie morie. Come nel caso delle gorgonie: ci vogliono anni perché possano tornare a popolare i fondali”.