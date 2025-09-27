La mappa delle regioni dove gli italiani sono più felici in amore
di
La mappa delle regioni dove gli italiani sono più felici in amore: a rivelarla è Unobravo, noto centro medico di psicologi online, protagonista del rapporto sulla felicità nelle relazioni sentimentali 2025. Dalla ricerca è emerso che il 43% degli intervistati ha dichiarato di essere rimasto in una relazione per paura di restare solo e che un italiano su cinque non si sente felice della propria relazione attuale. In generale le donne hanno riportato livelli di soddisfazione nelle relazioni sentimentali più alte degli uomini, mentre le coppie insieme da meno di un anno sono più felici rispetto a quelle con relazioni oltre i dieci anni.
