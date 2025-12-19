La mappa dei quartieri più disagiati a Roma, Milano e Napoli
Per la prima volta l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha pubblicato dati che mostrano le aree delle grandi città d’Italia con un elevato disagio economico e sociale, per fornire agli amministratori informazioni utili al fine di studiare e migliorare le politiche sociali e i servizi per i cittadini. Nella gallery scopriamo quali sono i quartieri con più difficoltà a Roma, Milano e Napoli.
Giancarlo Carbonetti, tra i responsabili dello studio, ha spiegato che l’obiettivo era quello di mettere nelle mani degli amministratori, dei sindaci e dei funzionari comunali “informazioni per capire come intervenire con politiche pensate su misura a seconda dei problemi e con un elevato livello di dettaglio. Sempre Carbonetti, come riferito da ‘Il Post’, ha spiegato che il passo successivo “è integrare questi dati con i servizi presenti sul territorio per capire ancora meglio cosa manca”.
