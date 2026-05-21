La mappa della mortalità in Italia: dove si muore di più

Svelata la mappa della mortalità in Italia: le zone del Paese con più decessi ogni mille abitanti secondo i dati Istat riportati da ‘Il Sole 24 Ore’. Al netto di una media nazionale di 11,06 decessi ogni mille residenti, nel 2025 ci sono stati ben 46 Comuni in cui non si è celebrato nemmeno un funerale.

Come riportato sul sito dell’Istat, i dati delle statistiche demografiche relative ai decessi “vengono prodotti e diffusi sia da fonte stato civile sia da fonte anagrafica, con cadenza mensile e annuale”. Al tempo stesso “i decessi di fonte anagrafica fanno riferimento alla popolazione iscritta in Anagrafe, cioè alla popolazione residente, indipendentemente da dove il decesso sia avvenuto (Italia o estero). I decessi di fonte stato civile si riferiscono invece alla popolazione presente, quindi ai decessi avvenuti in Italia di qualsiasi cittadino italiano o straniero, residente e non”.