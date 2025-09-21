La mappa del Friuli Venezia Giulia è arrivata su Fortnite: è la prima volta che una regione d'Itali finisce sul popolarissimo videogioco multiplayer

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il Friuli Venezia Giulia ha costruito una mappa virtuale della regione per Fortnite, uno dei videogiochi più famosi al mondo: si tratta di un innovativo progetto di promozione turistica digitale, realizzato attraverso PromoTurismoFvg e in collaborazione con Novo Esports.

Su Fortnite arriva la mappa del Friuli Venezia Giulia

L’arrivo su Fortnite ha come obiettivo quello di trasformare l’esperienza virtuale in un viaggio autentico: il Friuli Venezia Giulia diventa così la prima regione italiana a portare le bellezze del suo territorio nel videogame multiplayer giocato da appassionati di ogni angolo del pianeta.

Questa iniziativa consente di unire due mondi, il turismo e il gaming, andando così a intercettare un pubblico giovane e gli appassionati di cultura digitale: l’ideale per invitarli a scoprire tutte le attrazioni friulane in una chiave nuova, moderna e originale.

In totale sono cinque i luoghi riproposti in 3D dagli sviluppatori, a partire da Trieste con piazza Unità d’Italia, i palazzi di Comune, Regione e Prefettura, le statue monumentali e tutta l’area portuale che ha la funzione di elemento strategico per il gameplay.

Udine è stata ricostruita virtualmente attorno ai suoi elementi architettonici più significativi: piazza Libertà, la Torre dell’Orologio, la Loggia del Lionello e anche il castello.

Molto simbolica e suggestiva la ricostruzione di Gorizia, in virtù del castello medievale posto in cima a una collina: con le torri e le mura merlata a ferro di cavallo, sono stati inseriti altri elementi sempre ispirati al borgo storico.

L’ambientazione del gioco continua a Pordenone, dove spiccano lo stemma cittadino, le decorazioni in pietra e il campanile di San Marco. Presente anche Palmanova, località che si presta alla perfezione come punto strategico nella mappa di Fortnite grazie alla sua pianta stellata a nove punte.

Nella mappa spuntano anche altri paesaggi simbolo della regione come i laghi di Fusine, la laguna di Marano, Piancavallo, Tarvisio e i fiumi Tagliamento e Isonzo. Visibile, inoltre, i prodotti tipici della tradizione: su tutti il prosciutto San Daniele, il frico e l’uva, tutti elementi che i giocatori potranno raccogliere per guadagnare difese o recuperare energie.

La soddisfazione del Governatore Massimilano Fedriga

Dell’iniziativa ha parlato con grande soddisfazione Massimiliano Fedriga, il Governatore del Friuli Venezia Giulia: “Siamo la prima regione in Italia che si fa conoscere attraverso un gioco elettronico come Fortnite fra i più seguiti a livello planetario – le parole del Presidente riportate sul sito ufficiale della regione – basti pensare che sono oltre 110 milioni al mese gli utenti attivi in tutto il mondo, mentre un terzo degli italiani utilizza il gaming.

Grazie a un’ambientazione in grado di ricreare alcuni luoghi iconici del Friuli Venezia Giulia, vogliamo raggiungere un target molto interessante, quello dei giovani fino ai 25 ann, e promuovere il nostro territorio attraverso un’interazione attiva. Questa iniziativa ci consente di diversificare le nostre strategie di comunicazione turistica. Siamo convinti che questa partnership possa registrare ottimi riscontri fra i giovani”.

Presente nella classifica dei presidenti di regione più amati sui social, Fedriga ha proseguito dicendo: “Vanno fatti i complimenti agli sviluppatori di Fortnite che hanno saputo coniugare al meglio la necessità di rappresentare in modo realistico il nostro territorio con le straordinarie funzionalità del videogame. Un obiettivo decisamente complesso che è stato raggiunto alla perfezione.

Il progetto prevede anche l’organizzazione di un torneo sulla mappa personalizzata del Friuli Venezia Giulia. I partecipanti potranno giocare tutti i giorni per guadagnare punti e scalare la classifica. Alla fine, i primi dieci classificati avranno l’opportunità di sfidarsi all’interno della Milan Games Week, la principale fiera gaming italiana, in programma a novembre alla Fiera di Rho”.