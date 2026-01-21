Il ciclone Harry, che in questi giorni sta colpendo duramente alcune regioni d’Italia, in Sardegna sembra aver "cancellato" la spiaggia di Su Giudeu

Il ciclone Harry sta colpendo duramente l’Italia, lasciando dietro di sé una scia di danni, allagamenti e immagini che raccontano la forza sempre più estrema degli eventi meteorologici. Tra le regioni maggiormente interessate in queste ore c’è anche la Sardegna, finita sotto assedio tra venti impetuosi, piogge intense e mareggiate eccezionali. A impressionare più di tutto è quanto accaduto nel sud dell’isola, dove una delle spiagge simbolo del turismo sardo, Su Giudeu a Chia, è stata letteralmente “cancellata” dalla furia del mare.

La spiaggia di Su Giudeu a Chia è stata “cancellata”

Il ciclone Harry che sta colpendo le regioni meridionali italiane vede la presenza di temporali violenti, raffiche di vento oltre i 120 km/h e onde alte diversi metri che stanno mettendo in ginocchio le coste di alcune regioni italiane. Questo ha spinto la Protezione civile a prolungare l’allerta rossa in Sicilia e Calabria e Sardegna anche per le prossime ore. Proprio in Sardegna il ciclone sembra aver cancellato uno degli arenili più belli, Su Giudeu.

La spiaggia di Su Giudeu si trova a Chia, rinomata località balneare nel comune di Domus de Maria, nell’estremo sud-ovest dell’isola. È considerata da molti “la più bella tra le spiagge della zona”, una vera perla naturale che negli anni è diventata uno dei simboli della Sardegna. Qui i paesaggi da cartolina, infatti, sono diventati spesso set cinematografici grazie alla finissima sabbia chiara e al mare dai riflessi caraibici. Il tutto è incorniciato da alte dune, che in alcuni punti raggiungono i venti metri. La spiaggia è stata, purtroppo, spesso al centro della cronaca per essere una delle più depredate dai turisti che da qui portano via sabbia, conchiglie o ciottoli.

La bellezza di questo ambiente però va di pari passo con la sua fragilità e proprio questa fragilità ambientale ha reso Su Giudeu particolarmente vulnerabile alla violenza del ciclone Harry. Le mareggiate di queste ore hanno eroso la spiaggia, sommerso l’arenile e ridisegnato il profilo di quel tratto di costa. In alcune immagini circolate sui social, la distesa di sabbia appare irriconoscibile, sommersa dall’acqua e dai detriti. Questo evento riaccende il dibattito sulla necessità di strategie di adattamento ai fenomeni meteorologici sempre più estremi che interessano l’Italia e non solo.

Le altre aree colpite in Sardegna e nelle regioni italiane

Secondo la Protezione Civile, il ciclone Harry continuerà a influenzare le condizioni meteo nelle prossime ore in diverse zone d’Italia. L’allerta rossa resta in vigore e molte amministrazioni locali hanno deciso di mantenere chiuse scuole, parchi, giardini e lungomare per ridurre i rischi. Il ciclone Harry non ha risparmiato il resto della Sardegna. Sempre nel Cagliaritano si segnalano numerosi allagamenti e l’acqua del mare è penetrata in alcune zone costiere abitate del comune di Capoterra.

A Cagliari non solo la spiaggia del Poetto è stata completamente sommersa, ma il mare ha raggiunto la strada costringendo le autorità a chiudere il traffico. L’emergenza si estende anche oltre la Sardegna. In Calabria e Sicilia il maltempo ha provocato danni ingenti e situazioni di grave pericolo. In Sicilia, la situazione resta critica soprattutto lungo diversi tratti di costa.

In Calabria, a San Mauro Marchesato, una parte del cimitero vecchio è crollata a causa delle piogge e delle mareggiate, mentre a Melito Porto Salvo, una violenta mareggiata ha fatto crollare circa cento metri di lungomare. Diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale e a Crotone il sindaco ha disposto lo sgombero dei piani più bassi degli edifici lungo la zona della costa.