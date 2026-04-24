Malpensa resta l'aeroporto Silvio Berlusconi: ricorsi bocciati

L'aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi: il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha bocciato i ricorsi presentati

L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a di Silvio Berlusconi: sono stati respinti i ricorsi presentati contro la decisione di dedicare lo scalo lombardo alla memoria dell’ex Presidente del Consiglio.

L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi

Il Tar della Lombardia ha respinto i ricorsi contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi: a presentarli erano stati i Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo che si erano opposti ai provvedimenti adottati dall’Enac, dopo il via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per dedicare lo scalo all’ex Premier.

Nello specifico il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito che i Comuni non hanno titolo per opporsi a una decisione che rientra nella sfera di competenza statale e ha natura prevalentemente simbolica. Secondo i giudici, l’intitolazione di un aeroporto non può essere assimilata alla toponomastica tradizionale che riguarda strade e piazze in cui i Comuni esercitano poteri diretti.

I giudici sono giunti alla conclusione che gli enti locali ricorrenti non sono titolari di una posizione giuridica tale da giustificare i ricorsi e in assenza di un interesse concreto e diretto, le contestazioni sono risultate in larga parte inammissibili. L’intitolazione dell’aeroporto a Silvio Berlusconi è stata inoltre qualificata come un atto dal valore essenzialmente onorifico e privo di effetti lesivi immediati per i territori coinvolti.

Perché l’aeroporto di Malpensa si chiama Silvio Berlusconi

L’aeroporto di Malpensa è stato intitolato alla memoria di Silvio Berlusconi nel luglio del 2024, a poco più di un anno di distanza dalla scomparsa dell’ex Presidente del Consiglio, avvenuta il 12 giugno del 2023.

La decisione di intitolare lo scalo al Cavaliere è stata presa dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La scelta, fatta dai due enti in maniera autonoma, ha scatenato alcune polemiche, portando poi ai ricorsi presentati dai Comuni poi respinti dal Tar della Lombardia.

Il commento di Marina Berlusconi alla sentenza su Malpensa

Una decisione, quella del Tar, accolta con gioia da parte di Marina Berlusconi, la primogenita dell’ex Presidente del Consiglio: “Finalmente rimette le cose al loro posto – le parole di Marini Berlusconi riportate dal ‘Corriere della Sera’ – i ricorsi contro l’intitolazione di Malpensa a mio padre, intrisi della solita ideologia trita e ritrita, sono stati l’ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti”.

E ancora: “Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi è il giusto riconoscimento a un uomo che è sempre stato capace di guardare oltre l’orizzonte. Oggi il suo nome continua a sovrastare le piccole miserie di coloro che non riescono a perdonargli la sua grandezza. Del resto un aeroporto serve a volare e non può restare ostaggio di chi vorrebbe tenere l’Italia ancorata a terra, prigioniera di vecchi rancori”.

Interpellato dal ‘CorSera’, anche il Presidente dell’Enac Pierluigi De Palma ha espresso “grande soddisfazione per la pronuncia del Tar che dichiarando inammissibile e infondate le censure del Comune di Milano e degli altri comuni limitrofi a Malpensa, conferma l’intitolazione dello scalo lombardo a Silvio Berlusconi così come deliberato da Enac con delibera strategica approvata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini”.