Malcesine, località affacciata sul lago di Garda, ha conquistato i lettori del Guardian che l'hanno elogiata come meta per un viaggio in famiglia

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C’è chi sceglie il Lago di Garda per gli sport acquatici, chi per i panorami e chi semplicemente per il fascino dei suoi borghi affacciati sull’acqua. Tra tutte le località del lago italiano, però, una negli ultimi giorni ha conquistato anche il pubblico internazionale. Si tratta di Malcesine, il borgo veronese che il quotidiano britannico The Guardian ha inserito tra le località più apprezzate dai propri lettori. Il riconoscimento non arriva attraverso una classifica ufficiale o una guida turistica, ma attraverso le testimonianze di chi ha visitato il territorio e ha deciso di condividerne la bellezza.

Perché Malcesine ha conquistato i lettori del Guardian

Nella sezione Travel del ‘The Guardian’ dedicata ai ricordi di viaggio più belli delle famiglie britanniche, uno dei racconti selezionati nell’articolo “Watersports, biking and island escapes” è ambientato proprio sul Lago di Garda. L’itinerario parte da Peschiera del Garda, definita una base ideale per esplorare il territorio, tra passeggiate sul lungolago e ottime gelaterie. Nel racconto si consiglia anche una gita in battello verso Sirmione, celebre per il suo centro storico, che è da poco stata visitata anche da Brad Pitt.

Infine viene elogiata Malcesine, descritta come una delle tappe più suggestive dell’intero soggiorno. Particolarmente apprezzata è la salita in funivia sul Monte Baldo, da cui è possibile ammirare il panorama sul lago e osservare i numerosi parapendii che si lanciano dalle montagne circostanti, regalando uno spettacolo unico. La citazione sulle pagine di uno dei quotidiani più autorevoli del Regno Unito rappresenta un’importante occasione di visibilità internazionale per il territorio.

Come hanno sottolineato dal Comune di Malcesine, nelle dichiarazioni riportate da ‘L’Arena’: “La presenza di Malcesine sulle pagine di una delle più importanti testate britanniche rappresenta un’ulteriore testimonianza della visibilità internazionale raggiunta dal borgo gardesano, meta apprezzata ogni anno da visitatori provenienti da tutta Europa.” Una considerazione che conferma quanto il Lago di Garda continui a essere una delle destinazioni italiane più amate dal turismo sia italiano sia straniero.

Malcesine e i suoi panorami sul Monte Baldo

Affacciata sulla sponda orientale del Lago di Garda, Malcesine è uno dei borghi più iconici del Veneto e una delle mete simbolo dell’intero lago. Da non perdere in città l’imponente Castello Scaligero, fortificazione medievale che ha rappresentato uno dei principali punti strategici della zona. Oggi ospita un museo dedicato alla storia del Garda e offre una vista spettacolare sul lago e sul centro storico.

Passeggiando tra le strette vie acciottolate si incontrano piazzette, antiche dimore, piccoli negozi artigianali e scorci che hanno ispirato anche numerosi artisti e viaggiatori del Grand Tour, come Johann Wolfgang von Goethe, che rimase affascinato dal borgo. Uno dei simboli assoluti della località è, però, la moderna funivia che collega il centro abitato al Monte Baldo.

Dalla cima partono sentieri escursionistici molto apprezzati dagli amanti del trekking e della mountain bike. Nei mesi estivi il contrasto tra il blu del lago e il verde delle montagne crea uno scenario particolarmente suggestivo che richiama visitatori da tutto il continente. Accanto alle attività sportive resta naturalmente protagonista la tradizione gastronomica locale, con ristoranti che valorizzano il pesce di lago, l’olio extravergine prodotto sulle colline circostanti e numerose specialità del territorio.