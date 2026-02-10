Mal'Aria 2026 Legambiente: classifica delle città più inquinate

Sono 13 le città italiane che nel 2025 hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili PM10 nell’aria, fissati a quota 50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno: a rivelarlo è la nuova edizione del rapporto Mal’Aria di città 2026 di Legambiente.

Quello del 2025 è comunque uno dei bilanci più positivi degli ultimi anni, perché nel 2024 le città “fuorilegge” erano state 25 nel 2024, 18 nel 2023 e 29 nel 2022. Restano comunque diverse criticità, evidenziate così da Giorgio Zampetti, Direttore generale dell’associazione ambientalista, il quale ha lanciato un appello rivolto al Governo

“Deve rafforzare le politiche per la qualità dell’aria, non indebolirle. Irragionevole tagliare i fondi proprio quando iniziano a emergere segnali concreti di miglioramento. Servono interventi strutturali e risorse adeguate su mobilità sostenibile, riscaldamento e riqualificazione energetica degli edifici, riduzione delle emissioni industriali, agricoltura e allevamenti intensivi”.