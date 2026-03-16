Perché Mahmood lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna

"Mi sento come una tigre bianca in uno zoo": Mahmood ha preso la sorprendente decisione di lasciare l'Italia e trasferirsi in Spagna, ecco il motivo

Da una parte l’incredibile carriera musicale e i concerti sold out, dall’altra i fan che non ti lasciano un momento di tranquillità: è la doppia faccia del successo, con cui anche Mahmood si trova a fare i conti. E forse per lui è arrivato il punto di rottura, tanto da sentire il bisogno di cambiare aria. Il cantante, che per il 2026 non ha in serbo alcun impegno lavorativo, sta dunque ponderando una decisione abbastanza “radicale”: lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero, dove nessuno (o quasi) possa riconoscerlo. Scopriamo qualcosa in più.

Dove vive Mahmood in Italia

Nato e cresciuto a Milano, dove ha vissuto quasi sempre solo con sua madre, Mahmood non ha mai lasciato il capoluogo lombardo. È qui che ha saputo farsi strada nel mondo della musica, raggiungendo il suo sogno di avere successo con un microfono in mano. Dagli esordi in tv, quando era ancora giovanissimo, al trionfo al Festival di Sanremo 2019 con “Soldi”, replicato tre anni dopo assieme a Blanco con “Brividi”: in pochissimo tempo, Mahmood è diventato uno degli artisti più amati dai ragazzi (e non solo).

Milano è stata per lui la sua prima casa, il luogo dove cela i ricordi più belli – e anche quelli più dolorosi. Nel 2021, un terribile incendio ha distrutto l’appartamento in cui viveva, all’interno di uno storico palazzo in via Antonini: oggi sono in corso i lavori per la realizzazione di Torre Seta, un edificio residenziale innovativo, che accoglierà moltissime famiglie. Ma Mahmood potrebbe non essere tra i futuri abitanti della palazzina. Dopo l’incendio, l’artista è tornato a vivere da sua mamma (sempre a Milano), trovando un nuovo equilibrio.

D’altro canto, con sua madre ha sempre avuto uno splendido rapporto. E in estate – o semplicemente quando ne ha più bisogno – c’è sempre il suo “buen retiro” dove trascorrere momenti di relax: la Sardegna. Mahmood ha un legame speciale con questa terra, che è il luogo natio della mamma, e non ha mai nascosto di sentirsi come a casa ogni volta che vi passa del tempo. Ma ora l’Italia inizia a stargli stretta, proprio a causa del successo che lo ha travolto negli ultimi anni. Da qui, la decisione di trasferirsi all’estero, scegliendo la Spagna come probabile meta per il suo futuro.

Mahmood lascia l’Italia e si trasferisce in Spagna

In una recente intervista a “Butt”, il cantante si è raccontato senza filtri e ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a valutare il trasferimento. “Voglio trascorrere più tempo camminando liberamente per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato” – ha rivelato, lasciando chiaramente intendere che il rapporto con il successo (e con il pubblico) si sta rivelando particolarmente difficile da gestire – “Mi sento come una tigre bianca in uno zoo“. L’attenzione costante dei fan e le telecamere continuamente puntate addosso sono ormai diventati un pensiero fisso e disturbante.

Mahmood ha pensato dunque alla Spagna, immaginando però non un trasferimento definitivo, bensì un “periodo sabbatico” per recuperare le energie. Allo stesso modo, infatti, ha deciso di interrompere la sua produzione creativa: niente più canzoni in uscita, né concerti in scaletta che lo impegneranno nel corso del prossimo anno. Tutto fa pensare ad un addio alle scene, ma il cantante ha voluto rassicurare i fan: “Ho davvero bisogno di tempo per trovare un’ispirazione nuova, una visione che voglio condividere con il mio pubblico”.