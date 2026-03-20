Giunta a Venezia per le riprese di una serie tv (che la vedrà impegnata in un piccolo cameo), Madonna ha fatto impazzire i fan: ecco dove è stata avvistata

In questi giorni che anticipano la primavera, Venezia è stata presa d’assalto dai turisti: non solamente perché la città sta vivendo uno dei periodi più belli dell’anno, con splendide giornate riscaldate da un sole meraviglioso, bensì anche per via di un set che sta suscitando molto scalpore. In Laguna sono in corso le riprese della seconda stagione di “The Studio”, la serie tv firmata da Seth Rogen che ha già riscosso un grandissimo successo. Tra le tante star presenti a Venezia per l’occasione, spunta anche Madonna. La popstar sarà protagonista di un piccolo cameo, e i fan sono già impazziti. Intanto, inizia la “caccia”: in tanti girano per la città sperando di avvistare la Ciccone.

Madonna sbarca a Venezia per le riprese di “The Studio”

Sono passati ben 42 anni da quando, nel luglio 1984, Madonna (all’epoca giovanissima e ancora all’inizio della sua carriera) è sbarcata per la prima volta a Venezia: in quell’occasione, aveva scelto la splendida città lagunare per girare le riprese di “Like a Virgin”, brano che è poi diventato un successo mondiale. Stavolta, vi ritorna da regina del pop per recitare in una serie tv, la seconda stagione di “The Studio” – dove avrà solo una piccolissima parte, interpretando se stessa. Madonna è arrivata lunedì 16 marzo 2026 presso l’aeroporto Marco Polo, giungendo poi a Venezia tra gli sguardi increduli della gente. Pur cercando di mantenere la privacy, non è di certo passata inosservata.

La popstar ha scelto l’hotel Aman, uno dei più lussuosi di Venezia, per il suo breve soggiorno in Laguna: è lo stesso in cui Jeff Bezos e Laura Sanchez, appena un anno fa, si sono fermati una notte dopo il loro matrimonio tutto italiano. I fan hanno subito avvistato Madonna, che per l’occasione ha sfoggiato un look strepitoso. Occhialoni neri, cappello a tesa larga firmato Louis Vuitton ben calcato sui capelli sciolti e lungo cappotto scuro: così si è presentata anche in una storia condivisa su Instagram, con la quale annunciava il suo arrivo a Venezia. E in un attimo i fan si sono scatenati, alla ricerca della popstar per tutta la città.

La serie tv “The Studio” e le altre star a Venezia

La città di Venezia, con i suoi splendidi panorami, fa da sfondo alla seconda stagione di “The Studio”, la serie tv prodotta da Apple TV+ che racconta le vicende dei Continental Studios, casa cinematografica sull’orlo del fallimento. I nuovi episodi avranno come ambientazione la Mostra del Cinema di Venezia, uno degli appuntamenti cinematografici più importanti a livello internazionale. Per l’occasione, dunque, in Laguna è stato ricreato il festival: il set è stato allestito a Palazzo Gritti, lussuoso hotel a cinque stelle nella zona di Campo Santa Maria del Giglio, da cui si gode di una meravigliosa vista sul Canal Grande.

Oltre a Madonna, molte altre star sono presenti a Venezia per le riprese: sono già stati avvistati il regista Seth Rogen, che è anche protagonista della serie tv, e gli attori Bryan Cranston, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders e Kathryn Hahn. Menzione speciale per Julia Garner, una delle protagoniste più attese della seconda stagione di “The Studio”, e per Michael Keaton, che è stato paparazzato sulla terrazza del Gritti mentre, con un elegante smoking, stava parlando con un collega.