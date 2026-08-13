La Madonna sul Drappellone del Palio di Siena è un caso: polemica

Polemiche per il Drappellone del Palio di Siena: per molti il volto della Madonna raffigurata sarebbe troppo androgino o lontano dalla tradizione

La Madonna dipinta nel Drappellone del Palio di Siena ha scatenato diverse polemiche: in molti hanno giudicato il volto della Vergine troppo androgino o comunque lontano dalla rappresentazione tradizionale.

Polemica per la Madonna sul Drappellone del Palio di Siena

Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, ha parlato a ‘La Nazione’ del Drappellone realizzato per il Palio di Siena: “L’arte contemporanea può suscitare giudizi opposti. Per qualcuno è stupefacente, per altri bruttissimo. Ognuno può esprimere ciò che crede, magari in questo senso provo ad astenermi da un giudizio, altrimenti dovrei darlo su ogni Drappellone.

Quello di luglio era tutto chiaro con i cavalli imbizzarriti, l’attuale è scuro. Molto cupo. Va da sé che quando affidi un’opera a un artista metterà in essa le proprie idee e conoscenze culturali. Semmai proponiamo di modificare un po’ il metodo”.

L’arcivescovo ha rivelato di aver ricevuto molti messaggi da parte di cittadini che chiedono di non benedire il Drappellone, ma al di là di questioni estetiche, non vede le basi per non farlo: “Non credo di avere motivi per non benedire un’assemblea alla presenza di questo Palio. Farò presente nell’occasione che certe cose vanno un po’ concordate insieme per poter rispondere al rispetto di un canone che sia non solo quello artistico tipicamente senese e di una spiritualità che renda il volto della Madonna così come il desiderio dei fedeli lo vuole”.

In merito alla Madonna raffigurata nel Drappellone, Lojudice ha dichiarato: “Certamente è una Madonna che non riflette né i canoni della tradizione culturale, né della devozione, dell’espressione delle Madonne come siamo abituati e come sarebbe giusto esprimere. A parte l’idea dell’androginia o no, anche quella è un po’ soggettiva, a me appare una Vergine molto cupa ma, ripeto, altri ci vedono magari chissà cosa”.

Per il futuro l’arcivescovo auspica una maggiore collaborazione per evitare che si ripetano episodi del genere: “Non si può stare ogni volta con le dita incrociate, dicendo vediamo cosa viene fuori’. Essendo un’opera che deve entrare in chiesa e deve essere benedetta dal vescovo non può essere qualunque cosa. Sarebbe meglio, in fase di preparazione, che ci fosse anche un occhio da parte nostra. Non dico mio personale ma di qualcuno di fiducia per poter dire sì, effettivamente questo canone va bene”.

Il Drappellone realizzato per il Palio dell’Assunta

Il Drappellone per il Palio dell’Assunta porta la firma dell’artista Teodora Axente: nell’opera domina la figura della Vergine posta al vertice della composizione a protezione della Rosa d’Oro, prezioso dono che Papa Pio II offrì alla città di Siena.

Riccardo Freddo, curatore d’arte, che ha presentato il dipinto, ha spiegato: “Il Drappellone non è semplicemente un’opera d’arte – si legge sul sito ufficiale del Comune di Siena – è un simbolo, un testimone della storia di Siena, della sua fede, della sua identità e del suo popolo. Teodora Axente è stata chiamata a confrontarsi con secoli di tradizione.

È una responsabilità immensa, ma anche un privilegio raro. Teodora Axente appartiene alla celebre Scuola di Cluj, uno dei movimenti artistici più influenti del XXI secolo. Teodora si distingue come una delle poche donne della sua generazione ad aver raggiunto un simile riconoscimento, con un linguaggio artistico personale che fonde la pittura antica con una sensibilità contemporanea”.