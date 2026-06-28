Made in Italy, le aziende top nel "club dei miliardari"

La foto del capitalismo italiano, scattata da Kpmg per ‘L’Economia’, si intitola “Il club delle aziende sopra i quattro miliardi” e descrive lo stato dimensionale delle imprese del nostro Paese, concentrandosi sulle società capaci di superare la soglia dei 4 miliardi di fatturato e su quelle che inseguono e si avvicinano a quella quota.

A proposito della ricerca, Marco Perrone, partner di Kpmg, ha dichiarato: “La soglia dei 4 miliardi segnala il passaggio da multinazionale in fase di sviluppo a piattaforma con massa critica europea o globale – si legge sul ‘Corriere della Sera’ – superare quella dimensione significa maggiore capacità d’investimento, più forza negoziale, possibilità di presidiare mercati diversi e maggiore resilienza su volatilità delle materie prime, tassi, energia e scenari geopolitici”.

In merito al gruppo di aziende che insegue (con fatturato tra i 2 e i 4 miliardi di euro) ha spiegato: “Il passaggio di classe è già in corso, il Rapporto Draghi ha posto al centro del dibattito europeo il tema della scala, senza dimensione adeguata non si finanziano tecnologia, transizione energetica e presenza globale. Questa lezione, le imprese italiane di vertice l’hanno interiorizzata. Le imprese familiari hanno cambiato marcia”.