In Italia è stato avvistato un altro lupo nel territorio del comune di Bussero, nelle campagne del milanese, dove il sindaco ha emesso un avviso

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Per molto tempo il lupo è stato considerato una specie a rischio, confinata a zone remote e montane. Oggi, invece, la sua presenza racconta una storia diversa. Il lupo è tornato a espandere il proprio territorio, spingendosi sempre più spesso anche in aree agricole, collinari e perfino vicino ai grandi centri urbani. Un fenomeno che negli ultimi anni interessa molte località italiane e che, nelle ultime ore, ha coinvolto anche il Milanese. Un nuovo avvistamento è stato infatti segnalato nelle campagne a est di Milano. L’episodio ha spinto l’amministrazione comunale a intervenire con un avviso pubblico e a diramare alcune raccomandazioni rivolte ai cittadini.

Avvistamento del lupo nelle campagne del Milanese: l’avviso del Comune

La recente segnalazione riguarda un esemplare di lupo avvistato tra Gorgonzola e Bussero, lungo l’area del torrente Molgora. La notizia è stata confermata ufficialmente dal Comune di Bussero, che ha pubblicato un comunicato sui propri canali social per informare la popolazione e prevenire inutili allarmismi. Nel post, intitolato “Avvistamento di fauna selvatica sul territorio”, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Vadori ha chiarito che l’episodio rientra in un fenomeno già osservato in diverse zone della Lombardia.

“Al momento non si segnalano situazioni di pericolo per le persone. Le autorità competenti sono state informate e stanno monitorando la situazione, in collaborazione con gli enti preposti.” Si legge nel post Facebook del Comune di Bussero. Il Comune ha voluto sottolineare un aspetto importante: la presenza del lupo non deve essere automaticamente associata a un rischio imminente. Si tratta di un animale schivo, che tende a evitare il contatto con l’uomo. Come in tutti i casi di fauna selvatica, però, è fondamentale adottare comportamenti prudenti.

Tra le raccomandazioni diffuse dall’amministrazione ci sono alcune indicazioni di buon senso. Ai proprietari di cani viene chiesto di tenerli al guinzaglio durante le passeggiate nelle aree verdi. Viene inoltre raccomandato di non avvicinarsi e di non tentare alcuna interazione con eventuali animali selvatici avvistati. Infine, il Comune invita i cittadini a segnalare tempestivamente nuovi avvistamenti, così da consentire un monitoraggio costante della situazione.

Altri avvistamenti di lupi in Italia: un fenomeno in crescita

L’avvistamento avvenuto nelle campagne del Milanese non è un caso isolato. Gli avvistamenti di lupi in Italia non sono più episodi rari o limitati alle zone montane. Negli ultimi anni, il lupo è tornato a farsi vedere anche in prossimità delle città. Tra i casi più recenti e discussi c’è quello di Bologna, dove un esemplare è stato segnalato nei pressi del Parco di Villa Ghigi, uno dei polmoni verdi più frequentati dai cittadini.

La vicinanza al centro urbano ha portato il sindaco Matteo Lepore a firmare un’ordinanza ufficiale con una serie di indicazioni per ridurre il rischio di avvicinamenti e tutelare sia le persone sia l’animale. Spostandosi verso il Centro Italia, un altro episodio recente ha interessato Sant’Ambrogio sul Garigliano (Frosinone), dove il Comune ha emesso un’allerta dopo l’avvistamento di un lupo in pieno centro cittadino.

Anche il Nord-Est non è rimasto immune al fenomeno. A Spresiano, nel Trevigiano, un lupo è entrato nel giardino di un’abitazione privata, azzannando un cane di piccola taglia. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti e ha spinto il sindaco a lanciare un appello alla prudenza.