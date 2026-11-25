Grazie alle fototrappole, due lupi sono stati avvistati alle porte di Napoli, una sorprendente scoperta che rivela come cambia la fauna selvatica italiana

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A pochi chilometri dal centro di Napoli, in un territorio dove le aree verdi si alternano a quartieri densamente popolati, è stata documentata la presenza di due lupi, una scoperta che ha dato il via a una serie di indagini per comprendere le abitudini dei due animali e la loro provenienza.

Dove sono stati avvistati i lupi a Napoli

A fare da sfondo all’insolito avvistamento è la Riserva naturale statale del Cratere degli Astroni, un’area protetta di circa 250 ettari che si estende tra Napoli e Pozzuoli, all’interno del complesso vulcanico dei Campi Flegrei, ed è gestita dal Wwf.

I primi sospetti risalgono all’inizio della primavera, quando un collaboratore della riserva, durante un controllo nei pressi del lago, si è imbattuto in due animali inizialmente scambiati per cani randagi; per approfondire la questione sono state installate alcune fototrappole, le cui immagini sono state sottoposte all’attenzione di esperti italiani.

Come riportato da ‘La Repubblica’, alle riprese fotografiche si sono aggiunti i risultati preliminari delle analisi genetiche, effettuate su campioni biologici raccolti nella riserva, che avvalorano l’identificazione della specie, anche se saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se gli animali abbiano trovato negli Astroni un territorio in cui stabilirsi definitivamente.

Fabrizio Canonico, direttore della riserva, ha dichiarato: “La presenza del lupo testimonia il valore della tutela della Riserva, che ha consentito di preservare habitat naturali anche in un territorio fortemente urbanizzato“.

Sull’importanza di sensibilizzare la popolazione è intervenuto anche Marco Galaverni, direttore Oasi del Wwf Italia: “Informazione corretta e dialogo con le comunità aiutano a conoscere la specie e ad affrontare il tema della convivenza senza allarmismi”.

Da dove arrivano i lupi e perché si avvicinano alle città

Che il lupo abbia frequentato in passato le campagne napoletane lo suggerisce anche la toponomastica locale, dato che tra gli Astroni e Pianura sopravvivono infatti denominazioni come Torre Lupara e Fossa Lupara, riconducibili all’antica attività dei cacciatori di lupi, che ricevevano un compenso per ogni animale abbattuto.

Quanto alla provenienza dei due esemplari, tra le ipotesi formulate da Canonico e riportate dal ‘Corriere della Sera’ figurano i monti del Partenio e la foresta di Roccarainola.

Uno degli obiettivi dei prossimi monitoraggi sarà proprio quello di ricostruire questi itinerari, come si legge su ‘La Repubblica’, Canonico ha spiegato: “Ora vogliamo comprendere se esista un nucleo stabile e individuare i corridoi ecologici utilizzati dagli animali, per ridurre i rischi di disturbo. Fondamentale sarà la collaborazione dei cittadini, attraverso segnalazioni, fotografie e filmati, sempre nel rispetto della fauna selvatica”.

Negli anni Settanta il lupo era prossimo alla scomparsa dalla Penisola e le popolazioni superstiti erano concentrate prevalentemente nell’Appennino centro-meridionale. I provvedimenti a tutela della specie e il miglioramento delle condizioni ambientali ne hanno favorito la diffusione anche in territori pianeggianti e periurbani.

In Campania, la presenza dell’animale risulta ormai stabile anche nell’Oasi Wwf di Persano, in provincia di Salerno, mentre altri avvistamenti di lupi hanno interessato le aree prossime a Roma, Milano e Firenze.

Marco Antonelli, referente Grandi Carnivori del Wwf Italia, ha sottolineato: “Oggi la vera sfida è costruire la coesistenza con questa specie. Il lupo non è più una specie a rischio estinzione come 50 anni fa, ma la sua presenza ormai stabile anche in aree antropizzate accende paure ataviche e nuove occasioni di conflitto. Per questo è necessario lavorare con cittadini e portatori d’interesse per prevenire i conflitti e diffondere una reale conoscenza della specie”.