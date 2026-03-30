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Luoghi più belli al mondo nel 2026 per Time Out: 4 sono italiani

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Ci sono ben quattro località italiane all’interno della nuova classifica della rivista britannica Time Out dedicata ai luoghi più belli al mondo: grande risultato per il nostro Paese che conferma tutto il suo appeal a livello internazionale.

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