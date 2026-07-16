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Odissea Nolan, i luoghi del mito che esistono davvero in Italia

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Dal promontorio del Circeo alla Sicilia, passando per Sorrento e lo stretto di Messina: alla scoperta dei luoghi dell’Odissea che esistono realmente in Italia.

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