Luoghi del Cuore FAI: i 20 nuovi progetti di restauro
Luoghi del Cuore FAI, svelati i nomi dei 20 nuovi progetti di restauro e valorizzazione che serviranno al recupero di beni dell'Italia più fragile
Il 21 gennaio 2026 è stato pubblicato l’esito del bando I Luoghi del Cuore 2025 per la selezione di progetti di restauro e valorizzazione: i 20 più votati in occasione del dodicesimo censimento riceveranno un contributo economico dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.
Luoghi del Cuore FAI, i nuovi progetti di restauro
I 20 progetti più votati riguardano storie e tradizioni che rischiano di scomparire, oppure angoli di paesaggio e ambiti naturali che hanno bisogno di essere protetti e tutelati: per questi luoghi, la partecipazione al programma del FAI e l’assegnazione del contributo rappresentano forse l’unica opportunità di recupero e rilancio.
L’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano, oltre a un grande impatto culturale, ha anche un notevole valore sociale, grazie alla nascita e al consolidamento di reti di collaborazione, insieme alla capacità di mobilità delle comunità che porta un significativo impatto economico. Con i 20 nuovi progetti, sale a 180 il numero di interventi sostenuti dal 2003 grazie a I Luoghi del Cuore: il prossimo censimento sarà lanciato nel mese di maggio del 2026.
Tra i 20 progetti più votati, troviamo per esempio il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago, in provincia di Lecco: il contributo servirà alla valorizzazione storica e culturale del articolare traghetto a mano inventato da Leonardo da Vinci che unisce i moli di Imbersago e Villa d’Adda.
Altri progetti riguardano l’intervento di restauro dei dipinti murali della navata presso la Chiesa della Santissima Trinità di Milano, i lavori di restauro della porta e del cortile dell’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, la realizzazione della connessione tra Piazzale Giusti a fianco della Loggetta Longhena e il Giardino Salvi di Vicenza e la manutenzione straordinaria su una porzione delle pareti e della volta del corpo centrale del Santuario dell’Eremita di Mallare, in provincia di Savona.
Nell’elenco dei progetti vincitori del bando I Luoghi del Cuore 2025, troviamo anche: Nidastore ad Acervia; il Laghetto del Parco degli Acquedotti a Roma; l’Asilo Sant’Elia a Como; la Porta della Libertà Cattedrale di Troia; la Torre Paleologa di San Salvatore Monferrato; le Fontane Parlanti a Rosazza; il Castello di Feltre (nell’immagine in copertina); l’Abbazia di Santa Maria Assunta Castione Marchesi a Fidenza; la Motonave La Capitanio 1926 a Lovere; il Percorso dei Mulini di Amato; Parco Ranghiasci a Gubbio; il Museo Filippa a Rimella; la Chiesa e il Chiostro di Sant’Angelo Magno ad Ascoli Piceno; il Parco Trotter Casa del Sole e Minitalia a Milano.
Bando I Luoghi del Cuore, i progetti selezionati
- Traghetto di Leonardo da Vinci – Imbersago (Lecco)
- Santissima – Gussago (Brescia)
- Nidastore – Arcevia (Ancona)
- Il Laghetto del Parco degli Acquedotti – Roma
- Asilo Sant’Elia – Como
- Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina – Santo Stefano Quisquina (Agrigento)
- La Porta della Libertà Cattedrale di Troia – Troia (Foggia)
- Cimitero Monumentale di Staglieno – Genova
- Torre Paleologa – San Salvatore Monferrato (Alessandria)
- Le Fontane Parlanti – Rosazza (Biella)
- Castello di Feltre – Feltre (Belluno)
- Abbazia di Santa Maria Assunta Castione Marchesi – Fidenza (Parma)
- Motonave La Capitanio 1926 – Lovere (Bergamo)
- Giardino Salvi – Vicenza
- Percorso dei Mulini di Amato – Amato (Catanzaro)
- Parco Ranghiasci – Gubbio (Perugia)
- Museo Filippa – Rimella (Vercelli)
- Santuario dell’Eremita di Mallare – Mallare (Savona)
- Chiesa e Chiostro di Sant’Angelo Magno – Ascoli Piceno
- Parco Trotter Case del Sole e Minitalia – Milano.
