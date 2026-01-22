Luoghi del Cuore FAI: i 20 nuovi progetti di restauro

Luoghi del Cuore FAI, svelati i nomi dei 20 nuovi progetti di restauro e valorizzazione che serviranno al recupero di beni dell'Italia più fragile

Il 21 gennaio 2026 è stato pubblicato l’esito del bando I Luoghi del Cuore 2025 per la selezione di progetti di restauro e valorizzazione: i 20 più votati in occasione del dodicesimo censimento riceveranno un contributo economico dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Luoghi del Cuore FAI, i nuovi progetti di restauro

I 20 progetti più votati riguardano storie e tradizioni che rischiano di scomparire, oppure angoli di paesaggio e ambiti naturali che hanno bisogno di essere protetti e tutelati: per questi luoghi, la partecipazione al programma del FAI e l’assegnazione del contributo rappresentano forse l’unica opportunità di recupero e rilancio.

L’iniziativa del Fondo per l’Ambiente Italiano, oltre a un grande impatto culturale, ha anche un notevole valore sociale, grazie alla nascita e al consolidamento di reti di collaborazione, insieme alla capacità di mobilità delle comunità che porta un significativo impatto economico. Con i 20 nuovi progetti, sale a 180 il numero di interventi sostenuti dal 2003 grazie a I Luoghi del Cuore: il prossimo censimento sarà lanciato nel mese di maggio del 2026.

Tra i 20 progetti più votati, troviamo per esempio il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago, in provincia di Lecco: il contributo servirà alla valorizzazione storica e culturale del articolare traghetto a mano inventato da Leonardo da Vinci che unisce i moli di Imbersago e Villa d’Adda.

Altri progetti riguardano l’intervento di restauro dei dipinti murali della navata presso la Chiesa della Santissima Trinità di Milano, i lavori di restauro della porta e del cortile dell’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, la realizzazione della connessione tra Piazzale Giusti a fianco della Loggetta Longhena e il Giardino Salvi di Vicenza e la manutenzione straordinaria su una porzione delle pareti e della volta del corpo centrale del Santuario dell’Eremita di Mallare, in provincia di Savona.

Nell’elenco dei progetti vincitori del bando I Luoghi del Cuore 2025, troviamo anche: Nidastore ad Acervia; il Laghetto del Parco degli Acquedotti a Roma; l’Asilo Sant’Elia a Como; la Porta della Libertà Cattedrale di Troia; la Torre Paleologa di San Salvatore Monferrato; le Fontane Parlanti a Rosazza; il Castello di Feltre (nell’immagine in copertina); l’Abbazia di Santa Maria Assunta Castione Marchesi a Fidenza; la Motonave La Capitanio 1926 a Lovere; il Percorso dei Mulini di Amato; Parco Ranghiasci a Gubbio; il Museo Filippa a Rimella; la Chiesa e il Chiostro di Sant’Angelo Magno ad Ascoli Piceno; il Parco Trotter Casa del Sole e Minitalia a Milano.

