Il cielo notturno sta per regalarci un suggestivo fenomeno celeste da non lasciarsi sfuggire: scopriamo come e quando vedere la Luna delle Fragole in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Si avvicina il plenilunio, ovvero l’affascinante nottata in cui il cielo ospita la Luna piena in tutta la sua bellezza: si tratta di un fenomeno ricorrente, dal momento che le fasi lunari si susseguono in un ciclo completo che dura circa un mese, ma non per questo si rivela meno suggestivo. Stavolta è il turno della Luna delle Fragole, il cui nome deriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani. Sarà una “microluna”, perché il satellite si trova nel suo punto più distante dalla Terra. Ecco tutto quello che c’è da sapere per godersi lo spettacolo.

Cos’è la Luna delle Fragole e perché si chiama così

È il momento della prima Luna piena d’estate, e sarà una “microluna” che arriva a pochi giorni di distanza dal solstizio: un suggestivo fenomeno celeste che invoglierà tantissimi curiosi ad alzare lo sguardo verso il cielo notturno. Il plenilunio è da sempre uno spettacolo affascinante, che si verifica una volta ogni circa 29 giorni. Si tratta di quella fase del ciclo lunare in cui il nostro satellite è completamente illuminato dal Sole, trovandosi in posizione opposta ad esso rispetto alla Terra. Per questo motivo la Luna si mostra nella sua interezza da chi la osserva sul nostro pianeta.

Perché quella che stiamo per ammirare si chiama Luna delle Fragole? Il nome non ha nulla a che vedere con il colore, che sarà sì più brillante e dorato, ma non assumerà alcuna sfumatura rosa o rossa. Il motivo va ricercato nelle tradizioni dei popoli nativi americani: questa prima Luna piena d’estate arriva infatti nel periodo della raccolta delle fragole selvatiche. In realtà, sono molti gli eventi della natura che si susseguono in queste settimane, tanto che spesso il plenilunio di giugno è legato ad altri nomi – come ad esempio la Luna del Miele o la Luna delle Rose.

Quando e dove vedere la Luna delle Fragole in Italia

La Luna delle Fragole sarà visibile in tutta Italia nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno 2026, regalandoci un meraviglioso spettacolo astronomico. Non c’è bisogno di adottare alcun accorgimento particolare per potersi godere questa splendida vista: basterà alzare gli occhi al cielo, meglio se in un luogo dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo. L’ideale, dunque, sarebbe trovare un posto fuori città, nella speranza che la volta celeste non sia coperta dalle nuvole. Pur essendo un po’ più piccola del solito, poiché si tratta di una “microluna”, splenderà in tutta la sua bellezza sopra le nostre teste.

Perché la Luna delle Fragole nel 2026 è una “microluna”

Il plenilunio di giugno 2026 è particolare perché cade in corrispondenza di quel fenomeno chiamato “microluna”: si verifica quando la Luna è al suo apogeo, cioè nel punto più distante dal nostro pianeta (circa 450mila km). Per questo motivo appare leggermente più piccola del solito, contrapponendosi a quella che invece è conosciuta come “superluna” – quando il satellite è al perigeo, nel punto più vicino alla Terra. Come già anticipato, tuttavia, non sarà affatto difficile ammirare la Luna nel cielo notturno – purché non sia nuvoloso. Semplicemente, ad un occhio particolarmente attento sarà possibile notare come le dimensioni del satellite siano appena più ridotte.