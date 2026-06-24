All'asta due chitarre di Lucio Battisti e le lettere alla madre: quanto costano
Lucio Battisti è tra i protagonisti dell’asta Finarte con le sue chitarre degli esordi, le lettere alla madre e cimeli legati alla sua storia musicale
Due chitarre di Lucio Battisti, alcune lettere alla madre e altri oggetti legati alla memoria della musica italiana sono entrati nel catalogo di un’asta dedicata ad autografi e memorabilia. L’appuntamento è stato fissato per venerdì 26 giugno nella sede romana di Finarte e online, con l’attenzione dei collezionisti concentrata soprattutto sulle stime e su quanto costano i lotti più attesi.
Quanto costano le chitarre di Lucio Battisti finite all’asta
Il nucleo dedicato a Lucio Battisti riguarderà soprattutto la fase iniziale del suo percorso artistico, quando il futuro cantautore si muoveva ancora tra prime formazioni, viaggi, concerti e tentativi di costruire una propria identità musicale.
Le due chitarre proposte in asta apparterranno proprio a quel periodo e saranno presentate non soltanto come strumenti musicali, ma come oggetti capaci di raccontare gli esordi di una carriera destinata a incidere sulla canzone italiana.
Secondo le informazioni riportate su ‘Ansa’, una delle chitarre era stata ricevuta in dono dal padre. Il lotto 121, relativo a una chitarra acustica a sei corde con firma autografa, avrà una stima compresa tra 60.000 e 65.000 euro.
Il lotto 122, invece, sarà valutato tra 60.000 e 70.000 euro. Si tratterà quindi di cifre molto alte, legate al rapporto diretto con Battisti e al valore documentario di strumenti collegati alla sua formazione musicale.
Accanto alle chitarre, il catalogo comprenderà anche un gruppo di lettere scritte alla madre durante gli spostamenti che, a metà degli anni Sessanta, portarono Battisti a esibirsi in Italia e all’estero. La corrispondenza privata aggiungerà un elemento più intimo alla vendita, perché permetterà di avvicinare non solo l’artista già riconosciuto, ma anche il giovane musicista impegnato a trovare la propria strada.
Nella stessa sezione saranno inserite anche alcune opere pittoriche, utili a mostrare una parte meno nota della sua creatività e restituirà un profilo più articolato di Battisti che comprende anche la scoperta di interessi artistici laterali.
Quali lettere e cimeli saranno presenti nel catalogo Finarte
L’asta di Finarte non riguarderà soltanto Lucio Battisti. Tra i lotti più osservati figureranno anche diversi oggetti appartenuti a Lucio Dalla, presentati come tracce materiali di un artista dalla personalità fortemente riconoscibile; nel catalogo compariranno un borsello realizzato dalla madre, indicato tra gli esemplari più rari, una valigetta Cartier, un microfono e alcune cuffie provenienti dallo studio di registrazione installato sul suo yacht.
Tra i pezzi legati a Dalla sarà inserita anche una Fiat 500 Abarth ricevuta in dono da Luca Cordero di Montezemolo, con una stima compresa tra 7.000 e 10.000 euro. Più alte saranno invece le valutazioni di alcuni oggetti collegati direttamente alla sua carriera musicale e scenica, come la giacca originale indossata durante la tournée americana DallAmeriCaruso del 1986, stimata tra 12.000 e 16.000 euro.
Nel catalogo figureranno inoltre gli occhiali Ray-Ban usati nel tour Banana Republic del 1979, con una stima tra 2.500 e 3.500 euro, e il manoscritto originale di ‘Canzone’, presentato con una variante testuale.
La vendita comprenderà poi oggetti di diversa natura: saranno presenti una maglia legata a Diego Armando Maradona, cimeli delle Mille Miglia, documenti e oggetti del Novecento italiano, oltre a materiali riconducibili a figure come Giuseppe Verdi e Gabriele D’Annunzio.
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