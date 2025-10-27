A Bari le luci di Natale si accendono con largo anticipo mentre il clima estivo e le reazioni dei cittadini rendono l’atmosfera tutt’altro che scontata

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il 24 ottobre, a Bari, mentre nel centro storico si accendevano le prime luminarie natalizie, le spiagge tornavano a riempirsi come in piena estate. Un contrasto che non è passato inosservato e che, in poche ore, è diventato l’argomento più commentato in città.

Dove e quando si sono accese le luci di Natale a Bari

Le luci di Natale di Bari hanno fatto il loro debutto nel cuore dello shopping cittadino, tra via Sparano e via Argiro, con un’illuminazione spettacolare inaugurata alle 18 del 24 ottobre. È qui che il Comune ha dato il via all’installazione delle nuove decorazioni, realizzate interamente con tecnologia a LED a basso consumo e progettate per creare un effetto scenografico unico nel suo genere.

Via Sparano, la passeggiata più frequentata dai baresi, si è trasformata in un elegante corridoio luminoso: 56 colonne dorate, alte un metro e mezzo, decorate con drappeggi di luce bianca e fredda, si alternano lungo tutto il viale. Sopra di esse, un reticolo di fili luminosi forma un vero e proprio “soffitto di luce”, pensato per accompagnare residenti e turisti in un’atmosfera già natalizia. L’iniziativa è parte di un piano biennale del Comune, sostenuto da due sponsor locali, e rientra nelle attività di rilancio del commercio del centro.

Pochi giorni prima, anche via Argiro era stata illuminata con nuove installazioni: pali in legno rivestiti da centinaia di mini-lampadine e due grandi portali luminosi agli incroci principali; a completare il quadro, la Città Vecchia ha visto comparire rosoni e pannelli artistici in diciotto punti di accesso, con giochi di luce che animano piazza Mercantile e il lungomare.

Tutto all’insegna della sostenibilità: l’intero sistema è gestito da un impianto di temporizzazione automatica che regola orari di accensione e spegnimento per ridurre i consumi. La scelta del Comune, però, non ha lasciato tutti d’accordo. Tra chi parla di Natale troppo in anticipo e chi invece apprezza l’atmosfera di festa.

Perché le luci di Natale di Bari fanno discutere

Il confine tra estate e inverno, a Bari, si è fatto sottilissimo: mentre il centro brilla di luci natalizie, il mare di Bari continua a sembrare quello di luglio. Nello stesso weekend, infatti le temperature hanno toccato i 24 gradi, spingendo centinaia di persone verso il litorale.

Le spiagge si sono riempite di bagnanti e curiosi pronti a godersi gli ultimi tuffi dell’anno. Alcuni turisti, stupiti dal contrasto, hanno immortalato la scena: palline e renne luminose da un lato, costumi e ombrelloni dall’altro.

Il caldo anomalo sarebbe dovuto a un richiamo d’aria subtropicale che ha mantenuto temperature sopra la media stagionale di almeno cinque gradi, fenomeno sempre più frequente nel Mediterraneo, dove gli autunni tendono a diventare più miti e prolungati.

L’effetto, a Bari, è stato quello di una vera cartolina surreale: luminarie accese e gente al mare, simbolo di un’Italia che sembra vivere due stagioni alla volta: l’entusiasmo per le feste che incontra il clima imprevedibile del Sud. Intanto, Bari si gode la sua doppia anima, tra la magia delle luci e la brezza dell’Adriatico, in attesa che arrivi, davvero, l’inverno.